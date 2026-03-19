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Paso de los Libres

Corrientes: tras protagonizar una pelea callejera fue detenido con un arma blanca

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 10:37

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre en la localidad de Paso los Libres tras protagonizar una pelea, quien además portaba un arma blanca.

La detención fue ejecutada por efectivos de la Comisaría III de Paso de la Patria y del GRIM, quienes respondieron a una denuncia tras una pelea callejera en inmediaciones de avenida Amado Freiche.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un joven de 19 años quien cargaba consigo un arma blanca, la cual fue secuestrada y el sujeto detenido.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.
 

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