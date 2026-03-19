Corrientes: arrestan a un hombre acusado de violar a una menor de edad

Una mujer denunció en la Comisaría de la Mujer de la localidad de Santo Tomé a su pareja por el presunto abuso sexual de su hija de 15 años, tras lo cual el acusado fue detenido el miercoles.

Ante la urgencia del caso, se conformó una comisión policial que se dirigió al domicilio del acusado, donde se concretó su aprehensión.

El hombre, identificado como Acevedo A., convivía con la mujer denunciante y la adolescente en una vivienda del barrio Tablada.

Avance de la investigación

De acuerdo a las primeras actuaciones, no se descarta que los hechos se hayan producido en más de una oportunidad.

Fuentes del caso indicaron que el sospechoso permanece alojado en la comisaría local mientras avanzan las diligencias judiciales.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó la realización de exámenes médicos sobre la víctima, los cuales confirmaron la existencia de abuso sexual con acceso carnal..

El acusado trabaja como portero de la Iglesia Asamblea 248 de esa ciudad, una institución religiosa que está ubicada en el barrio Luz y Fuerza.

Intervención judicial

En el marco del caso, la menor será convocada a declarar mediante el dispositivo de Cámara Gesell, herramienta utilizada para resguardar a víctimas en estas situaciones.

En la causa intervienen la Fiscalía de Santo Tomé y el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Marina Durán.