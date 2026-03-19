Juan Pablo Fornaroli: inversiones, empleo y obras clave en los primeros 90 días de gestión

En sus primeros 90 días, la gestión del Gobierno provincial se centró en promover inversiones y generar empleo en Corrientes. Así lo describió Juan Pablo Fornaroli, ministro secretario general de la Gobernación, en el programa Hoja de Ruta. También habló sobre la actualidad de la autovía y el vínculo con Nación.

Diálogo con Nación y prioridades locales

Fornaroli resaltó que el gobernador Juan Pablo Valdés actúa con el principio de que cualquier agenda nacional que beneficie a la provincia será acompañada. Sin embargo, aclaró que no dudarán en expresar su descontento si surge una alarma para la región.

“El gobernador es quien dialoga con el Estado Nacional. Si vemos que hay una alarma para la región, nos vamos a plantar con nuestro descontento”, afirmó. Entre los temas en curso mencionó la próxima resolución de la deuda histórica con la caja previsional de la provincia y el pago de regalías por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

Respecto a la obra de la autovía, Fornaroli señaló que el gobernador se mantuvo firme frente a los intentos de Nación de cambiar el frente de trabajo. “La posición de Corrientes es que terminen por donde arrancaron”, sentenció. Asimismo, aclaró que la lentitud se debe a conflictos entre la empresa adjudicataria de la licitación y el Estado Nacional.

Desarrollo comercial y generación de empleo

El funcionario también destacó que el viaje del gobernador a la Argentina Week en Nueva York permitió atraer la inversión de Central Puerto para un nuevo aserradero en Corrientes. “La provincia interesa por su riqueza natural y ubicación estratégica cerca de Brasil”, afirmó.

Del mismo modo, en materia de inversión privada, Fornaroli anunció que la Galería Colón recibirá a la marca de ropa uruguaya Indian. "Ya firmó contrato y comenzará con las modificaciones del local", explicó. La apertura generará 50 puestos de trabajo y busca replicar un modelo de negocio similar al de marcas internacionales como Zara.

“Se empieza a crear un microclima de consumo propio de una población joven”, comentó el funcionario, resaltando la importancia de estas iniciativas para la economía local.

Aeropuertos y turismo en el Iberá

El funcionario resaltó el interés de Mercado Libre en Paso de los Libres. “Tenemos la ventaja de que los aeropuertos de Corrientes son de gestión provincial, lo que permite sentarse con la empresa y avanzar en acuerdos”, dijo.

En relación con el turismo, señaló que los Esteros del Iberá constituyen un estandarte provincial y destacó el desafío de desarrollar el aeropuerto de Mercedes, que facilitaría vuelos directos desde Buenos Aires.