†

CARLOS ORLANDO PIREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2023. El Vicegobernador de la provincia de Corrientes, Dr. Pedro Braillard Pocard, participa el fallecimiento de su amigo de muchos años y ruegan una oración en su memoria.

†

CARLOS ORLANDO PIREZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2023. El Consejo Directivo de Apicc, participa del fallecimiento, de quien fuere miembro de la comisión directiva. Acompañando a su flia en estos momentos, elevamos una plegaria al cielo en su memoria.

†

CARLOS ORLANDO PIREZ

Q.E.P.D

Falleció el 12/10/2023.Amigo de el alma, cuanto me enseñaste . no existen palabras para expresar el dolor que me produce tu partida. Jamás dejare de extrañarte y recordar nuestros cafecitos de la vida. Que dios te conceda PAZ ETERNA,entrañable pireca. Carlos Martin y Flia.

†

CARLOS ORLANDO PIREZ *PIRECA*

Q.E.P.D

Falleció 12/10/2023.José Carlos Sosa y Sra Gloria Beatriz Cabral, sus hijos Roberto, Maria Florencia, Maria Jose, Lucrecia y jose Carlos pepito, y su hija política M Silvia participan con profundo pesar el fallecimiento de su hermano y tio,elevando una plegaria, y acompañan en este difícil momento a Carlos Eugenio y familia.

CARLOS ORLANDO PIREZ * PIRECA*

Q.E.P.D

Falleció el 12/10/2023.Roberto Sosa Cabral y su esposa Maria Silvia Reboledo, participan con profundo dolor la partida del tio Orlando, y acompañan en este momento a su primo Carlos Eugenio y familia, elevando una plegaria.