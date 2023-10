Fuerte cruce en vivo entre Coty Romero y Laura Ubfal

Se sabe que Laura Ubfal siempre bancó más a Romina Uhrig que a Coty Romero en Gran Hermano 2022. Ya pasó casi un año desde que terminó el reality y ahora, ambas participantes están en el 'Bailando 2023'. Cuando la correntina fue al piso del 'Debate del Bailando', la periodista aprovechó y sacó varios trapitos al sol en vivo.

"Primero te quiero preguntar, algo, ¿por qué no saludás cuando entrás?", comenzó reclamándole Ubfal. "¿Cómo que no saludé?", se defendió Coty. "A mí no me saludaste y a muchos tampoco", lanzó Laura y la correntina fue tajante: "Bueno, listo, la próxima voy a traer un ramo de rosas para todos".

"Segundo, te voy a decir algo. Nosotras seremos blanco y negro pero la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Así que disfrutala, pero los años pasan para todos así que lo de blanco y negro, guardátelo", siguió diciendo Ubfal, picante, y agregó: "Tercero, voy hablás de las correntinas pero la primera que habló pestes de los correntinos sos vos. En Gran Hermano, y hay un video".

Ahí nomás, Coty negó haberlo hecho y pidió que muestren el video. "Si, mi amor. Se lo voy a pasar a la productora. Hablaste pestes, dijiste que los correntinos son mentirosos". "Yo soy mentirosa, soy yarará ¿vos visitaste Corrientes? Yo soy de Corrientes", retrucó la exhermanita.

"¿Sabés qué pasa con vos, Laura? Inconscientemente te recuerdo a alguien de tu infancia que te robó a algún novio o algo, porque me tenés tanta bronca. Siempre en contra mío, capaz que inconscientemente te recuerdo a alguien que te hizo bullying", disparó Coty.

"Yo no te tengo ninguna bronca. Acá solamente cuento cosas que son reales. Ahora le voy a pasar el video a la producción para que todo el mundo vea cómo hablás de los correntinos", aseguró Ubfal. Además, la periodiosta hizo una enigmática denuncia: "En el streaming del 'Bailando' eran 3 de GH, oh casualidad la única que quedaste fuiste vos".

"Preguntale a la producción, ¿qué tengo que ver yo ahí?", se defendió Romero. "Claro, porque siempre la culpa es de los demás. Ella no hace nada. Es una santa", arremetió Laura Ubfal.

Luego, Coty dio los detalles de la baja de sus compañeros: "Holder tiene problemas, por eso se bajó de ahí. Cone no estuvo porque la producción me dijo que cuando vino, no sumó mucho".

