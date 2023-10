Las condiciones de la libertad

En este período de la Argentina, y quizás también del mundo, hay un redescubrimiento de la libertad individual como paradigma central del imaginario social.

La crisis del Estado argentino, que no garantiza lo básico para que la sociedad pueda vivir en paz, una economía que crezca, una tasa de inflación normal, una seguridad mínima para caminar por la calle sin miedo, el crecimiento de las desigualdades, más la fuerte influencia de las redes sociales estimulando la centralidad del individuo, son aspectos que abonan el crecimiento de una mirada cada vez más crítica sobre el rol del Estado, y una ponderación cada vez más alta del individuo como centro del sistema de pensamientos y sentimientos colectivos.

De esta manera caen, en la aprobación pública muchas de las viejas estructuras que antes contenían, real o imaginariamente, a distintos sectores de la sociedad: partidos políticos, sindicatos, gobiernos, la justicia, el Estado mismo.

El movimiento de los imaginarios sociales hacia paradigmas donde el individuo está en el centro de la legitimidad, y el rechazo a las imposiciones de las antiguas estructuras públicas no tiene freno y va a crecer seguramente más convirtiéndose en el canon central de esta época.

La gente rechaza, cada vez con más fuerza cualquier tipo de imposición. Las generaciones de las redes sociales no están dispuestas a sostener, ni imaginaria ni prácticamente, ningún representante que les parezca que fundamenta su poder en antiguas burocracias cuya legitimidad está puesta en cuestión.

La posibilidad de ser libre se enlaza con la posibilidad de cambiar, de pensar, de opinar y de elegir de manera diferente. El centro de la vida social pasa cada vez más por el propio individuo, que construye sus propias asociaciones en el mundo digital sin necesidad que desde algún organismo público o privado le digan que tiene que pensar o a quien tiene que seguir.

Se reaviva en estos tiempos la pregunta que en algún momento se hizo Etienne de la Boetie en 1548, a los 18 años de edad, en el “Discurso de la servidumbre voluntaria”. Dice en el texto (rescatado del olvido, después de su muerte debido a la epidemia de peste a los 32 años por su amigo Michel de Montaigne): “Yo desearía que me hagan entender, como puede ser que tantos hombres, tantas ciudades, tantas naciones, soportan a veces todo de un tirano solo, que no tiene otra potencia que la que se le da…”.

De esta manera señala en ese mismo texto, olvidado durante cientos de años debido a las guerras de la religión en Francia, y rescatado parcialmente durante la revolución francesa que el camino para recuperar la libertad no es otro que dejar de querer ser sometidos, “Decidíos a dejar de estar sometidos, y ya os veréis libres, no pretendo que lo empujéis o lo sacudáis, sino tan solo que dejéis de sostenerlo, y veréis que, cual un gran coloso a quien se sustrajo su base, por su propio peso, se derrumbará y se romperá”.

Eso parece ser lo que está sucediendo con grandes instituciones que ordenan la vida pública, cuando la impresión general es que no la ordenan sino que la desordenan.

La crisis del Estado ineficiente, la caída de la imagen de la justicia, del sistema político, y de la economía del país, muestra que estamos a las puertas de grandes movimientos y mutaciones en las instituciones que dan sentido a la organización nacional.

La necesidad de que surja, de la crisis de lo hasta ahora probado y percibido como fracasado, algo nuevo, es cada vez más imperiosa. La puesta en cuestión de todo el sistema de organización social actual abre las puertas a un futuro donde la libertad de cada individuo sea el principio ético con el cual se valoran las propuestas públicas, y esa evolución difícilmente pueda ser detenida.

Sin embargo cabe hacerse algunas preguntas importantes sobre las condiciones actuales de la libertad individual. ¿Pueden ser las personas realmente libres si no tienen educación, o si solo una parte acomodada de la población puede ser educada? ¿pueden ser libres si su salud no está protegida? ¿pueden ser libres si no existe un estado que garantice el control y el monopolio de las armas? Y para todo esto ¿no necesitan de un Estado que garantice al mismo tiempo, libertad individual e igualdad de oportunidades? ¿la cultura de la libertad, no necesita como ingrediente que la permita, lo que Etienne de la Boetie llamaba en el siglo XVI “amistad”, y que nosotros podemos llamar también responsabilidad?

“No puede haber amistad donde existe la crueldad, la deslealtad, la injusticia; y lo que hay entre los malvados cuando se reúnen no es una compañía sino un complot; no se quieren entre sí, sino que se temen; no son amigos sino cómplices”

Estamos en un momento, en la evolución de nuestra sociedad, donde lo viejo empieza a desaparecer, y lo nuevo no termina de surgir. El futuro está abierto, y es la opinión pública la que va a decidir, en el largo plazo, como responder a estas preguntas. De la manera como responda tendremos un país más o menos libre, y más o menos responsable del destino de sus habitantes.

*Sociólogo y politólogo Director Estrategias de Comunicación.