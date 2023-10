Jesica Cirio rompió el silencio tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

En los últimos días, el nombre de Jesica Cirio circuló por todos los medios debido a su divorcio de Martín Insaurralde y el escándalo que se produjo luego de la filtración de videos y fotos de él junto a la modelo Sofía Clerici, disfrutando de unas lujosas vacaciones en un yate en Marbella. Este viernes, la conductora de La peña de morfi decidió romper el silencio y hablar al respecto durante una entrevista en El noticiero de la gente, de Telefe, el canal en el que trabaja actualmente. “Es muy triste estar en esta situación”, destacó.

Cirio acaba de ser imputada junto a su exmarido en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que realiza la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que busca analizar el millonario divorcio de la pareja. Durante todo el proceso, Cirio está siendo representada por el abogado Fernando Burlando. Por eso, su palabra era la más buscada y el anuncio de la entrevista generó mucha expectativa. “Mientras avanza la investigación en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vas a escucharla decir su verdad”, anunciaron a las 13 puntualmente en el noticiero que conducen Germán Paoloski y Milva Castellini.

Con la conductora y modelo sentada en el estudio, vestida con una remera blanca y un saco color arena, se preguntaron: “¿Qué dice sobre su imputación? ¿Qué sabe sobre el origen del dinero del exjefe de Gabinete bonaerense? ¿Cómo fue el acuerdo económico tras el divorcio?”.

Poco después de las 13.15, comenzó la esperada entrevista, que fue llevada adelante por Castellini, Paoloski y Mauro Szeta. “¿Qué te pasó cuando viste las imágenes del yate?”, preguntaron. “Fue una sorpresa, me desayuné de eso como todos ustedes. Hay cosas que las tiene que explicar él; yo puedo hablar de mí y mi vida, que es la misma que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años y hoy tengo 38, nunca dejé de trabajar”, respondió ella.

Sobre los supuestos 20 millones de dólares que habría recibido a partir de iniciar su proceso de divorcio del exintendente de Lomas de Zamora, Cirio fue terminante: “Realmente no entiendo de dónde salió esa cifra, nunca vi una cifra así toda junta. Eso no es real. No hubo arreglo, todavía está todo en proceso. (...) Todo es muy reciente, ninguna separación se resuelve tan rápido. Yo me fui en noviembre de mi casa y hace tres meses iniciamos el divorcio. No hubo separación de bienes todavía”.

“Nunca tuve cuentas en Uruguay. No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”, dijo luego, al ser consultada sobre la investigación que se lleva adelante por lavado de dinero. “Yo trabajo desde chica, siempre me gustó tener mi independencia, además de que me gusta trabajar porque amo lo que hago. Idea de lo que ganaba tengo, pero tampoco me parece este un espacio para charlar de eso. (...) Es horrible porque tengo una nena chiquita. Me sorprendieron un montón de cosas”.

“Es muy triste estar en esa situación y por eso estoy acá. Cualquier organismo puede pedir informes sobre mí. No tengo nada que me inquiete, estoy tranquila”, destacó la conductora, que luego se refirió a los 27 vuelos a Colombia que Insaurralde y ella hicieron mientras estuvieron juntos. “Allí fallece mi tía cuatro meses antes de casarme. Tengo dos primos chiquitos y desde esa época fui varias veces a acompañarlos. Fue algo traumático y fui para estar a disposición de ellos. Mi economía era mi economía porque yo fui muchas veces sola”, explicó.

“Aunque no haya una cuota fijada, él se hace cargo de Chloe: colegio, obra social; de la ropa me encargo yo. En la convivencia, no te puedo decir quién compraba tal o cual cosa. Yo resolvía”, asumió. “El proceso de la separación fue algo difícil para mí. No hay mucho más para agregar que lo que ya se vio. Respecto al arreglo del que se habla, nunca existió ese dinero”.

“En esta semana tuve reuniones con mis contadores y mi abogado. Fer [Burlando] me dijo que me quede tranquila, él siempre intenta llevar tranquilidad. No existió esa cifra, no hay cuentas en Dubai. Tanto yo como Fernando estamos a disposición para lo que necesiten saber”, afirmó.

Los motivos de la separación

“No fue solo un motivo, fueron un montón. Una relación se va desgastando y el resto son de público conocimiento. Pero no quiero detallar porque tengo una nena chiquita. Estoy acá porque quiero aclarar todo lo que se está diciendo”, dijo luego, al ser consultada sobre qué la llevó a separarse de Insaurralde.

“Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de duelo no es tan corto y la verdad que ver las imágenes (del yate) me dolió”, sostuvo luego. “¿Tenías alguna sospecha previa de infidelidad con Clerici?”, preguntaron luego. “Bueno, sí, pero me enteré como todos ustedes. Si es una relación previa, yo no lo sabía”, aseveró Cirio. “Tenemos una nena chiquita y siempre tratamos de preservarla a ella. Ninguna separación es simple, ni uno se lleva espectacular con su ex, pero no puedo negar que es un papá muy presente. Hablé muy poquito después del sábado, imagínense que no fue una situación fácil. Fue como un shock, fue duro, cosas que se vienen arrastrando hace tiempo y entonces fue difícil”.

“¿Te duele porque te diste cuenta que estuviste con otra persona?”, inquirieron luego. “Creo que ninguna mujer que sueña con una familia puede disfrutar que eso se rompa. Estar expuesta, ser pública, tener que proteger a Chloe, que es lo único que me importa... Necesito trabajar también porque a mí me gusta y por eso quiero que esta situación se aclare”, dijo luego.

Sobre su presente laboral, se negó a precisar si le cancelaron contratos a partir del escándalo protagonizado por su ex, pero aseguró que este domingo seguirá el frente de La peña de Morfi.

“¿Qué es lo que más te duele, la infidelidad? ¿La imputación?”, le consultaron luego. “Es todo, que se expongan estas situaciones es doloroso, más allá de la bronca que yo pueda tener”, dijo ella. “Yo puedo dar explicaciones sobre mí, sobre mi persona, pero hay cosas puntuales que no sé, no las puedo contestar. Si vine acá es porque no tengo nada que ocultar, quiero poner un poco de claridad a todo esto. Pero, ¿por qué yo tengo que saber absolutamente todo? Los bienes que yo tengo están documentados”, sumó luego, al tiempo que aclaró que nunca recibió regalos lujosos por parte de Insaurralde.

“Es el papá de Chloe y le deseo lo mejor. Respecto a mí, nunca imaginé estar en una situación así. Quiero que se resuelva lo antes posible”, apuntó luego.

“Estoy conociendo gente”

Cirio fue recientemente vinculada con un empresario y ese tema no fue pasado por alto en la entrevista. “La verdad es que me separé y estoy conociendo gente, pero no estoy de novia, ni presenté a nadie. Entiendo que interese, pero hoy no tengo nada que contar, nada formal. Estoy conociendo gente, pero sin ningún título”, respondió Cirio, que volvió a negar estar al tanto del vínculo de Insaurralde con Clerici.

“La verdad es que, que yo me haya enterado, no hubo infidelidades por parte de él. La relación no estaba bien hace un tiempo y uno va viendo cosas con las que ya no se siente cómoda, pero si tenía o no sospechas eran solo eso, sospechas”, recalcó.

“¿Lo mareó la política y el poder?”, preguntaron luego. “Creo que el trabajo excesivo lo pudo haber cambiado un poco, pero también el no empezar a llevarnos bien más mi independencia colaboró para que esto no siga”, señaló sobre los motivos detrás de la ruptura.

“¿Creés que pudo ser algo montado por la cercanía a las elecciones?”, le consultaron. “No sé, no sé nada. De esas cuestiones no tengo idea. En mi casa no existía la charla política y las reuniones eran con mis amigos o gente del medio; conozco a muy poca gente de la política. Me importa proteger a mi hija, lo que más quiero es que ella esté bien y salga lo mejor posible de todo esto”, respondió Cirio.

“Estos días fueron bastante difíciles. Si bien vengo de un proceso de muchos meses, no deja de ser el sueño de formar una familia que se termina desmoronando. Estoy tratando de no ver tanto lo que se dice en las redes sociales, pero la realidad es que soy parte de este medio y para seguir trabajando tengo que leer, ver qué se dice para protegerme yo y a mi hija”, admitió.

Quiebre

Sobre el final de la entrevista, Cirio se quebró por primera vez al hablar de su relación con los hijos mayores de Insaurralde, fruto de sus matrimonios anteriores: “No hay nada más hermoso que esos tres hermanos que son incondicionales con su hermana desde el día que nos separamos. Son muy presentes como hermanos, son muy amorosos. Me duele que eso se haya desarmado. Para mí ellos van a ser familia siempre, y eso es lo que rescato y por eso lo que más quiero cuidar. Son chicos muy sanos, buenos; lo mejor que tiene Chloe”.

A comienzos de septiembre, Cirio había hablado sobre su divorcio, que en ese momento era un proceso amistoso. “No voy a contar quién tomó la decisión; esas cosas las guardo para nosotros. Sí puedo decir que los dos entendimos que íbamos por caminos diferentes y pudimos ir procesándolo y madurándolo. Con el tiempo, fuimos entendiendo que separarnos era lo mejor. El momento más complicado fue hablar con Chloe [su hija en común]... Pero siempre fue con mucho amor hacia ella. Y, como todo, es cuestión de tiempo. Todo es de a poco, nada es en un día ni simple. Hay que ir reiterando la charla”, había afirmado en aquel momento.

Entrevista completa

La Nación