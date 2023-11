Sergio Massa: "Lo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apuntó contra las propuestas de La Libertad Avanza (LLA) y llamó a defender la salud y la educación públicas porque "lo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades".

El postulante del oficialismo encabezó un encuentro con vecinos en la Plaza de los Inmigrantes Italianos de la localidad bonaerense de San Fernando. Se realizó este sábado por la tarde, dos semanas antes del balotaje del 19 de noviembre, donde enfrentará a Javier Milei.

"En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos" tanto "el que puede pagar una prepaga" como "el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública", sostuvo.

En ese sentido, rechazó nuevamente la propuesta de LLA para crear un "mercado de órganos" y recordó que "en cada votación tenemos la oportunidad de elegir con nuestro documento ser donantes", por lo que en nuestro país existe "una enorme comunidad" que "es símbolo de la solidaridad de la Argentina".

"En un momento en el que la Argentina discute hasta la venta de órganos, escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura", aseguró.

"El 19 se definen cosas muy importantes. Se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no; si tienen derecho a la indemnización o no; si tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos. No queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos", agregó.

También señaló que desde UxP "queremos y mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas, que son los que trabajaron toda la vida" y se expresó a favor de defender la educación pública.