Concejo: con tres inscriptos se realiza la audiencia pública de la Tarifaria 2024

La audiencia pública por la Tarifaria Municipal 2024 se realizará este lunes en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. Hay tres inscriptos. La primera lectura ya fue aprobada y luego de escuchar a los vecinos, continuará el análisis del expediente en medio de algunos reparos de la oposición.

En el marco del tratamiento expediente remitido por el Intendente Eduardo Tassano que propone incremento en los tributos en torno al 150 por ciento en comparación con los números del año pasado, hoy se realizará desde las 8 en el recinto del Concejo Deliberante la Audiencia pública.

“Se inscribieron el Defensor de los Vecinos, Agustín Payes, el gerente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) Ing. Carlos Vassallo y un particular”, informó a El Litoral el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla.

La audiencia pública se concreta luego de la aprobación de la primera lectura y de la reunión que mantuvieron los ediles con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad Marcelo Corrales.

Pero mientras desde el oficialismo aseguran que no habrá inconvenientes para aprobar el expediente, desde la oposición solicitaron “reducir los montos basándose en un índice de precios esperados para el 2024”.

“La preocupación principal de la oposición radica en el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. El bolsillo del trabajador viene bastante vapuleado, y aumentar los impuestos es un golpe a los vecinos”, remarcó días atrás, la concejal Mercedes Franco Laprovitta a la prensa.

Además Laprovitta planteó la posibilidad de reducir el incremento del 160% basándose en un índice de precios esperados para el 2024. "Les dijimos qué posibilidades había de hacer una reducción, están analizando y van a hacer una contrapropuesta", afirmó la concejal.

Mientras que el Concejal Yamandú Barrios sobre el expediente en dialogo con Radio Sudamericana indicó que “es difícil porque las tarifarias municipales tienen mucho rubro con montos fijos , como no pasa con una Ley de Presupuesto Provincial o Nacional. Entonces es más complejo en época inflacionaria y ante la incertidumbre económica”.

“Tiene un promedio entre el 140 a 160 por ciento, que es la inflación presupuestada para el año que viene”, destacó en esa oportunidad.

Se debe señalar que la audiencia pública habilita la participación ciudadana pero no resulta vinculante al momento de adoptar una decisión final. Tras la audiencia pública, la Tarifaria Municipal 2024 será ordenanza tras su aprobación en segunda lectura.

Cabe recordar que para la Audiencia Pública de la Tarifaria Municipal 2023 hubo tres inscriptos: un particular (Leonardo Ortiz), Carlos Vassallo de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), y Cristhian Abellan por la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes. En esa oportunidad el incremento de los tributos rondó el 85 por ciento.

En tanto, para la Audiencia Pública sobre la Tarifaria Municipal 2022 hubo un solo inscripto. En esa oportunidad se propusieron subas del 30 y 45 por ciento.

Algunos Números

Las contribuciones que afectan a los rodados se diferencian entre los radicados y no en la ciudad de Corrientes anualmente: una Camioneta tipo Pick Up radicada abonará anualmente $ 10.000 mientras que la que no está registrada $40.590; camión balancín $40.600 o $163.140; y un camión con acoplado $81.200 o $324.180.

Los transportes con domicilio legal en otras Provincias: abonarán la tasa como vehículos no radicados en el municipio pero con una reducción del 50%. Por la licencia anual para la explotación de servicio de transporte público de pasajeros $31.300, mientras que por la licencia anual para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler, taxis, autos remises, transporte escolar y otros deberá abonar $22.100.

En cuanto al permiso de uso de los locales del Nuevo Mercado de Productos Frescos: los más caros son los que están ubicados en el exterior: Verdulerías, herboristerías: $22.400; Carnicerías, pescaderías, pollerías, fiambrerías, almacén por menor, bares: $29.400 y Gastronómicos y textiles: $49.400

Por la publicidad o avisos realizados por altoparlantes, equipos de audio, o cualquier tipo difusión Oral $16.600.

Por la autorización para la extracción de árboles de la vía pública, se abonarán las siguientes tarifas mínimas: a) Por cada inspección $2.800; b) extracción de árboles $32.400; c) poda de árboles $20.400 Por retiro de ramas y troncos. (por cada viaje de camión) $5.700.

Se fija el valor de la hora o fracción de sistema de estacionamiento hasta: $800.