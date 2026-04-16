A dos años de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan una crisis

A poco más de dos años de haber pasado por el altar, la relación entre Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesa una nueva etapa tras la llegada de su hijo, Marco, nacido el 4 de abril de 2025. El nacimiento del bebé modificó por completo la dinámica cotidiana y planteó nuevos desafíos en la convivencia.

Si bien la pareja disfruta a pleno de la crianza, también comenzaron a aparecer los cambios propios de esta instancia, donde las prioridades se reordenan y el tiempo compartido se reduce. En ese contexto, la modelo se refirió con total franqueza a su presente durante una entrevista con Pampita para Infobae.

Al hablar del impacto en la intimidad, Sol Pérez fue contundente: “Es casi imposible, intentamos organizarnos, pero no coincidimos en la siesta y tampoco sale mañanero, por ejemplo, porque él sale muy temprano”.



En su rol actual como analista de Gran Hermano Generación Dorada, también reflexionó sobre cómo se transforma el vínculo de pareja con la llegada de un hijo. “Siento que es un duelo que hacés, porque no solo duelás la pareja, porque ya no vuelve a ser nunca lo que era antes”, expresó.

Además, describió el desgaste diario: “El tiempo que tenés para darle ya no es lo mismo. Aparte la rutina te duerme, entre que le das de comer, lo bañás, lo dormís, termino con zapallo en la cabeza…”.

Según contó, hoy la rutina gira completamente en torno al bebé: “todo es Marco, Marco, Marco”. Por eso, junto a Guido Mazzoni empezaron a buscar alternativas para no perder el espacio de pareja. “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”, reveló, dejando en claro que, más allá de las dificultades, ambos apuestan a sostener el vínculo y reencontrarse.



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