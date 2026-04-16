Brasil: la Corte Suprema ordenó investigar a Flávio Bolsonaro

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó investigar al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por un posible delito de calumnias contra el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

El magistrado Alexandre de Moraes determinó la apertura de una investigación policial a partir de un mensaje en las redes sociales del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), en el que vinculó al líder progresista con el tráfico internacional de drogas y armas, el apoyo a grupos de índole terrorista y fraudes en las elecciones.

La decisión del juez, conocido por investigar en el pasado al magnate sudafricano Elon Musk y al propio Jair Bolsonaro, actualmente en prisión por orquestar un golpe de Estado, es del lunes, pero trascendió este miércoles. La investigación será llevada adelante por la Policía Federal, que tendrá un plazo de 60 días para realizar las diligencias que considere, y responde a una petición del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El caso

El motivo concreto fue un mensaje de Flávio Bolsonaro publicado en sus redes sociales el pasado 3 de enero, en el cual aprovechó el contexto de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas de élite estadounidenses, para atacar a Lula. “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo (agrupación latinoamericana de partidos de izquierda): tráfico internacional de drogas y armas, blanqueo de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas...”, afirmó el senador.

Flávio Bolsonaro, acompañó su publicación con una imagen de la captura de Nicolás Maduro producida con inteligencia artificial y otra de una noticia sobre la convocatoria de una reunión de carácter urgente del Gobierno brasileño para tratar el asunto.

La Fiscalía apoyó la apertura de la investigación contra el hijo mayor de Jair Bolsonaro, puesto que considera que su publicación se produjo en un “ambiente virtual público, accesible a miles de usuarios”, según recogió De Moraes en el fallo, al que tuvo acceso la agencia EFE. En este sentido, señaló que el mensaje “atribuye falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República”. “Los elementos recabados, por lo tanto, presentan indicios concretos de la actuación del parlamentario”, apuntó el Ministerio Público.

Flávio Bolsonaro manifestó en una nota su “profunda extrañeza” por la decisión del Supremo, que calificó de “jurídicamente frágil” e interpretó como un intento claro de restringir la libertad de expresión y el libre ejercicio del mandato parlamentario. Tal como lo ha hecho su padre ultraderechista, el senador también cargó contra el juez De Moraes, a quien definió como “figura central del reciente desequilibrio democrático”. “Reiteramos que no cederemos ante intimidaciones ni al uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición”, añadió.

Según informó la Agencia Brasil, en 2023 el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió multar a Flávio Bolsonaro con 5.000 reales por difundir un año antes un video que contenía información falsa contra Lula da Silva. El vídeo, publicado en redes sociales, acusaba a Lula de tener una “relación con el diablo”. Por mayoría de votos, los ministros consideraron que el vídeo había sido editado para dañar la imagen del líder progresista. El tribunal ordenó además la eliminación definitiva del vídeo de internet.

Según la defensa de Lula, el senador ultraderechista difundió noticias falsas para influir negativamente en los votantes durante las elecciones de 2022. Durante el proceso judicial, la defensa de Flávio Bolsonaro argumentó que la publicación no estaba relacionada con el período electoral y que, por lo tanto, el contenido era “simplemente una expresión del derecho a criticar”.

La carrera electoral

La semana pasada Lula se había referido a Flavio Bolsonaro al afirmar en una entrevista que él quiere vender el país a Estados Unidos, al cuestionar los acuerdos que involucran la explotación de tierras raras por parte de empresas extranjeras. “Flávio Bolsonaro quiere vender a los Estados Unidos algo que es muy importante para Brasil”, dijo Lula durante una entrevista al portal de noticias ICL.

El mandatario se refirió a las declaraciones del senador durante un evento en Washington en las que defendió el suministro de minerales críticos al Gobierno de Donald Trump para que dejara de depender de China en esa materia. Para Lula, en cambio, reiteró que la explotación de recursos naturales debe ser tratada como un asunto de soberanía nacional y apuntó que la defensa de los recursos estratégicos del país será parte de la disputa política interna.

Jair Bolsonaro designó a su hijo como sucesor y candidato de la ultraderecha a la Presidencia. Su candidatura, consolidada como la principal de la oposición para las elecciones de octubre, ya recibió el aval del Partido Liberal (PL), una de las mayores fuerzas políticas en el Congreso, y comienza a ganar apoyo de otras formaciones de centroderecha. Lula, por su parte, anunció que aspirará a la reelección en busca de su cuarto mandato presidencial no consecutivo, aunque entafizó en una entrevista la semana pasada que su postulación aún debe ser oficializada por convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), un requisito formal de la Justicia Electoral que el partido deberá cumplir en los próximos meses.

Página 12