Eduardo Tassano en Combustión interna: “Aprendí a manejar con el 128 de mi tío”

El intendente Eduardo Tassano pasó por los estudios de El Litoral Radio para ser entrevistado en el programa Combustión interna, donde José Luis “Billy” Zampa crea un clima intimista que permite a los invitados despojarse de protocolos para hablar de sus vidas en relación con los autos. Y eso hizo el jefe comunal, con una demostración de conocimiento que sorprendió hasta al propio conductor. Tassano, que además de cardiólogo y presidente de Regatas, es un gran lector, extrajo del arcón de sus recuerdos más añorados los tiempos en que aprendió a conducir con el Fiat 128 de su tío en lo que alguna vez fue el “circuito chico” del parque Mitre. Y confesó haberse lanzado a la aventura de conducir el Fiat sin permiso a los 16 o 17 años. “Lo digo porque son contravenciones prescriptas y enmarcadas en una ciudad de otros tiempos, con otra dinámica”, aclaró.

El titular de la comuna capitalina recordó episodios deportivos que lo marcaron en sus tiempos de adolescencia e incluso como estudiante, cuando fue con su padre a presenciar la inauguración del autódromo de Balcarce (la tierra natal de Juan Manuel Fangio), así como la recordada “Vuelta de Corrientes” de los años 70, la única prueba internacional disputada en la provincia con la presencia de una leyenda del deporte motor como sigue siendo el piloto polaco Sobieslav Zasada, ganador de aquella prueba. Y grande fue su sorpresa cuando el conductor del programa le exhibió al aire una foto de Zasada, a sus 91 años, todavía al mando de un auto de competición en Europa.

Hubo tiempo para recordar la “Misión Argentina” de los tres Torino que sorprendieron al mundo en Nürburgring 1969 (salieron primeros, pero los relegaron al cuarto lugar por razones reglamentarias).

El intendente recordó que por aquellos tiempos la nación entera siguió la carrera de 86 horas por radio. Entre todos los fanáticos “estábamos mi padre y yo”, rememoró emocionado, en una clara demostración de que su pasión por el deporte va mucho más allá del básquet, al que abraza como dirigente del Fantasma desde hace tantos años.

Tassano se despidió con una recomendación: “Cuando uno tiene la cabeza ocupada en obligaciones que reducen la capacidad de concentración al volante, lo mejor es no manejar. Y yo hoy por hoy por una cuestión de prudencia, no manejo. No por lo menos hasta que cesen mis responsabilidades institucionales”, añadió.

La pregunta que quedó flotando al cierre de Combustión interna es si el rol protagónico de una figura medular como la del intendente en algún momento menguará en intensidad. Dada su vocación conciliadora y su perfil caracterizado por el trabajo en equipo con el gobernador Gustavo Valdés y otros líderes de la primera línea dirigencial de la provincia, es probable que Tassano siga sin manejar su propio auto por un buen tiempo.