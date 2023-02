Gerardo Morales irónico: “Alberto Fernández vive en otro país”

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR Gerardo Morales volvió a apuntar este sábado contra el Gobierno con duras críticas a Alberto Fernández, a quien calificó de ser un jefe de Estado sin carácter. “Vive en otro país”, aseguró.

Fue en declaraciones radiales a CNN Radio que el dirigente de Juntos por el Cambio -quien días atrás anunció un acuerdo electoral con Elisa 'Lilita' Carrió- habló de la incertidumbre que genera en el país la conducción política actual y cuestionó los últimos dichos de el Presidente con respecto al crecimiento económico del país.

“Desde la conducción política y económica hay que dar señales claras y de certeza. Cualquiera cobra cualquier cosa porque no se sabe qué pasa mañana. En ese clima de incertidumbre es difícil resolver la inflación. Si no se ordena la política y si no hay un rumbo se genera mucha incertidumbre”, comenzó diciendo Morales.

“Es un Gobierno que en lugar de atender los problemas de la gente, la agenda que elige es contra la Corte. Me parece que está mal”, señaló el también inscripto en la carrera como precandidato presidencial.