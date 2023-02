Ángel de Brito le preguntó a Coti de Gran Hermano si estuvo con Fede Bal: su respuesta

Felizmente de novia con Alexis "el Conejo" Quiroga, Constanza "Coti" Romero no pudo eludir el tema de la escandalosa separación de Fede Bal, por sus recurrentes infidelidades a Sofía Aldrey, y reaccionó picante cuando Ángel de Brito le preguntó si tuvo algo con el actor.

"¿Estuviste con Fede Bal?", le consultó el conductor de LAM, con humor. Sin dudar, Coti respondió: "¡No! No, por favor, no. No es mi tipo".

"Fijate si te escribió (en Instagram)", acotó Yanina Latorre, también con picardía.

Ciudad Magazine