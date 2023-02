River visita a Tigre en busca del segundo triunfo consecutivo

River Plate visitará hoy a Tigre, en el partido correspondiente a la 4ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de la segunda victoria consecutiva que lo mantenga en las principales posiciones. El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, desde las 18 y será controlado por Jorge Baliño.

El River versión 2023 busca amoldarse a la idea de Martín Demichelis, el sucesor de Marcelo Gallardo, y al mismo tiempo debe conseguir resultados que se ajusten a su gran historia.

Hasta aquí, el equipo de Demichelis acumula dos triunfos (2-0 vs. Central Córdoba y 2-1 vs. Argentinos Juniors) y en el medio sufrió una derrota (2-1 vs. Belgrano, en Córdoba).

En el juego, River evidenció problemas en la última línea. Frente a Argentinos sufrió más de la cuenta cuando Enzo Pérez dejó su lugar en la cancha.

La dura lesión de Bruno Zuculini (rotura parcial del ligamento anterior de la rodilla izquierda), sumada a la de Matías Kranevitter al inicio de la temporada y la cesión de Felipe Peña Biafore, determinó que no haya un sustituto natural para el volante mendocino. Sin Enzo Pérez el funcionamiento de River se resquebraja y su entrenador está en pleno trabajo para corregir ese déficit.

Tigre viene de empatar con Racing (2-2) y su entrenador, Diego Martínez, dispondría la salida del volante paraguayo Blas Armoa por Cristian Zabala. Este mismo cambio lo realizó el domingo pasado, en Avellaneda, durante el segundo tiempo.

El Matador está invicto al cabo de tres fechas, con un triunfo y dos empates.

River no vence a Tigre desde el campeonato de primera división 2016/2017, cuando se impuso por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Rodrigo Mora.

Más partidos

Lanús, que suma nueve puntos con una cosecha ideal, recibirá desde las 17 h a Rosario Central, que tiene siete unidades. en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. En el caso de ganar el equipo Granate será el único puntero del certamen.

También jugarán hoy, desde las 19.15 h, Argentinos - Belgrano y Godoy Cruz - Estudiantes, mientras que a partir de las 21 h lo harán Newell’s y Banfield.