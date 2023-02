Los bomberos voluntarios rescataron a un gato atrapado en un departamento deshabitado. En la tarde del sábado, una de las vecinas del inmueble ubicado por Gutenberg al 2260 llamó preocupada porque el animal quedó atrapado en un segundo piso. Luego de una difícil tarea lograron rescatarlo y el felino se encuentra con su dueña.

El sábado por la tarde una vecina llamó al 911 del cuartel 397 de la capital correntina con el fin de pedir ayuda para rescatar a su gato que subió a un departamento deshabitado y no podía bajar. Los vecinos no podían rescatarlo ya que el inmueble se encuentra cerrado y no lograban dar con el animal.

Juan Xifra, el bombero voluntario que subió a rescatarlo, expresó a El Litoral que: “Una señora nos llamó solicitando ayuda porque había un gatito atrapado, cuando llegamos vimos que estaba en un lugar inaccesible pero hicimos todo lo posible para bajarlo. Se trata de un gato dócil que no mostró resistencia”.

Con la llegada de los bomberos, procedieron a colocar la escalera y con la colaboración de los vecinos, uno de los efectivos subió con todas las medidas de seguridad correspondientes. Pese a que el lugar era inaccesible, logró llegar hasta el animal con un poco de alimento hasta que el felino se acercó. Finalmente pudieron rescatarlo y regresar con su familia en perfectas condiciones.

