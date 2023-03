Todo listo para la Feria del Libro

“La Feria del Libro siempre concita multitudes -dijo ayer Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, entidad organizadora-. Uno de sus ejes fundamentales es rodearla de una importante cantidad de actividades culturales con escritores que vienen de todo el mundo, y también con nuestros escritores de todos los puntos del país.” En 2022, pasada la pandemia, la Feria tuvo su mayor número de concurrentes, nada menos que 1.324.000 visitantes. Este año esperan igualar o superar esa cifra, aunque advirtió, “somos optimistas pero también somos cautos”.

Como todos los años, también esta 47ª edición, se realizará en el predio de la Rural. Se extenderá del 27 de abril al 15 de mayo. En esta oportunidad será el escritor Martín Kohan quien le de apertura y su discurso, por primera vez, será traducido a lengua de señas. La presentación de esta nueva edición se realizó en Dain Usina Cultural ante un nutrido público de prensa.

Las novedades de este año son muchas y el encargado de comunicarlas fue Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El libro. Con Santiago de Chile como ciudad invitada de honor, la delegación de ese país estará integrada nada menos que por el poeta Raúl Zurita, Diamela Eltit y Alejanndra Costamagna, entre otros. La Maratón de Lectura estará dedicada, además, a la Premio Nobel de Literatura chilena Gabriela Mistral.

Una de las grandes sorpresas de esta edición será la participación de la poeta uruguaya Ida Vitale, próxima a cumplir 100 años. Entre los invitados internacionales se cuentan también Fernando Aramburu, Arturo Pérez-Reverte, Santiago Posteguillo, Andrés Barba, Irene Vallejo, Jaime Bayly y Valeria Miles que, además de editora y escritora es una gran estudiosa de la obra de Roberto Bolaño. Será también de la partida la cantante mexicana que publica su primer libro.

También estará presente Hernán Díaz, el argentino que escribe en inglés porque reside en los Estados Unidos y que en 2022 se convirtió en suceso con Trust, la novela que fue elegida como uno de los mejores libros del año tanto por el New York Times como por The New Yorker.

Jorge Luis Borges tendrá este año un lugar especial en la Feria, dado que se cumplen 100 años de la edición de su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, que apareció en un edición de 300 ejemplares costeada por su padre. Este libro, que no tuvo editor, fue el comienzo de la carrera del escritor y desde su publicación inicial tuvo sucesivas reediciones. Se expondrán materiales de la colección privada del propio Vaccaro, entre los que se cuenta una edición facsimilar de este libro centenario. Participarán, además, en un programa especial, especialistas en la obra borgeana entre los que se cuenta Razu Alauddin, su traductor al bengalí.