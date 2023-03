Regatenses en lo alto del Circuito Taragüí

Más Info

Este fin de semana dará inicio con la categoría U13, la Liga Pre-Federal 2023 organizada por la Federación de Basquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc), en la rama femenina, que tendrá por sede el club Unión de la ciudad de Goya.

Del certamen participarán el equipo local, que ganó la licitación y organizará el Cuadrangular “de ida”, además de AMAD, de la misma ciudad, Sociedad Sportiva de Esquina y Regatas Corrientes.

El torneo será seguido de cerca por la entrenadora de la selección provincial, Agustina Basualdo, que luego realizará la convocatoria para iniciar la preparación con vista al Regional de la Región 6 que se disputará a fines de abril en Misiones, donde están en juego dos plazas al Nacional.

Programación

Viernes 31 de marzo

1º fecha

20.00 Regatas Corrientes vs. AMAD

21.30 Unión Goya vs. Sociedad Sportiva

Sábado 1 de abril

2º fecha

08.30 Sociedad Sportiva vs. AMAD

10.00 Unión Goya vs. Regatas Corrientes

3º fecha

14:00 Sociedad Sportiva vs. Regatas Corrientes

18.00 Unión Goya vs. AMAD.