Corrientes: aumento salarial del 30% para los estatales, con mejoras en los pluses

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, anunció ayer la primera recomposición salarial de 2023 que implica un incremento superior al 30% a partir de marzo y una “inversión significativa” de $5.000 millones mensuales.

Rivas Piasentini informó que desde marzo el Plus Unificado pasa de $20.650 a $27.650 netos de bolsillo, mientras que el Refuerzo asciende a $15.000

La ayuda escolar anual con un incremento del 135 por ciento pasa de $8.500 a $20.000. Este beneficio se abona con el sueldo del mes de marzo, por única vez y alcanza a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.

El monto de las Asignaciones por hijo pasa de $7.500 a $10.000. Este beneficio alcanza a 45.000 beneficiarios.

Para los docentes se anunció, a partir de marzo, un incremento en el básico de $10.000, este importe se compone de: $5000 del fondo compensador provincial (Código 171) y $5.000 nuevos; con esta mejora el básico Docente pasa de $29.036,75 a $39.036,75, un incremento porcentual de más del 34% para este primer tramo y también se incrementa $5000 el Fondo compensador provincial siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos.

El aumento salarial para la Administración general (que no incluye a Docentes y personal de Seguridad) desde marzo será de 30% de la asignación de clase de todas las categorías. Se incrementa en $5000 el Concepto no remunerativo, no bonificable (Código 627) pasando de $10.000 a $15.000 para los códigos de la escala única de remuneraciones, categorías 030 y 120, este concepto incluye a los Ex Combatientes de Malvinas.

El personal de Vialidad Provincial recibirá un incremento del 30% al valor del Básico. Mientras que el concepto Desarraigo se incrementa al valor de los viáticos y con cada incremento de estos también se incrementará el concepto desarraigo en la misma proporción, de esta manera damos solución a un reclamo de larga data de aquellos agentes que desempeñan sus actividades en zonas alejadas.

Para el sector de Seguridad la corrección salarial será del 30% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 30% (el mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía).

En tanto, los empleados de Salud Pública recibirán un aumento del 30% para Residentes, mismo incremento para las Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería, este incremento alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Tramos

El año pasado el Gobierno provincial avanzó con cinco aumentos salariales para hacer frente a la inflación, cuya cifra se repetiría este año.

Y sobre los tramos que se esperan que se realicen en julio y octubre, detalló: “Este es el primer aumento que otorga el Gobierno Provincial a todos los agentes de la administración pública provincial, tanto para activos, jubilados y pensionados. Que quede claro que no es el único, es el primero. Por instrucción del gobernador Valdés, constantemente se monitorea la evolución e impacto del proceso inflacionario, y la capacidad de recursos correntinos para defender la capacidad del salario de los trabajadores correntinos y de sus familias”, afirmó el funcionario provincial destacando que la Provincia abona los sueldos los últimos días hábiles del mes a diferencia de otras jurisdicciones que lo realizan de manera escalonada o por tramos.

Pago del plus

El gobernador Gustavo Valdés informó ayer el inicio del cronograma de pago del plus unificado con aumento para trabajadores provinciales con aumento.

Luego del anuncio del incremento del plus unificado que pasa de $20.650 a $27.650 netos de bolsillo, el mandatario provincial mediante las redes sociales informó que el calendario de pagos inicia mañana jueves 9 para los agentes con DNI terminado en 0 y 1; seguirá el viernes 10 para los números terminados en 2 y 3; continuará el lunes 13 para las terminaciones en 4 y 5. Este último estará disponible en los cajeros automáticos desde el sábado 11 de marzo.

Mientras que el martes 14 será el turno de los trabajadores con terminaciones de DNI en 6 y 7 y concluirá el miércoles 15 con los números 8 y 9.

Con la premisa de “defender la capacidad de consumo” de las familias ante el contexto inflacionario, ayer en conferencia de prensa el titular de la cartera de Hacienda de Corrientes comunicó las mejoras salariales resueltas por el gobernador Gustavo Valdés.

“La instrucción del gobernador Valdés es lograr la mejor recomposición posible, con previsión y previsibilidad de los recursos de la provincia, para defender la capacidad del consumo fortaleciendo lo más posible el salario de los trabajadores correntinos y de sus familias”, dijo el ministro Rivas Piasentini.

“El Gobernador hace un esfuerzo importante a través de una inversión significativa donde todos los salarios se van a corregir entre un 30 y 35% de acuerdo a todos los ítems antes mencionados”, continuó.

“La inflación del 100% mina los salarios y la jubilación. Es difícil proyectar y manejar las arcas públicas”, dijo Valdés en la Asamblea Legislativa, ante los indicadores actuales de la inflación.

El Banco Central pronosticó una inflación superior al 6% para febrero y 99,9% en el año.