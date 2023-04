El pasado jueves, la China Suárez sorprendió al blanquear que su relación con Rusherking se había terminado tras estar un año juntos. Ahora, Aseguran que Rusherking fue quien decidió terminar su relación con la China Suárez.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, horas después, Rusherking escribió un descargo en sus historias en el que también confirmó la ruptura. "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las cosas que dicen por ahí", compartió.

Como era de esperarse, la noticia generó una gran repercusión y esta mañana Estefi Berardi explicó que habría sido el cantante quien quiso ponerle fin a la relación.

"A mí me dijeron que él habría sido quien terminó de tomar la decisión (de separarse). Tenían proyectos distintos, él estaba con su música, los viajes, las giras. La China tiene sus tres hijos, por ahí tiene un plan más familiar", aseguró en Mañanísima.

"Estás en lo cierto Estefi. Yo no digo que haya sido por este motivo el tema de la separación pero lo que me cuentan es que del entorno de Rusher no estaban tan contentos con la relación. Como estaban tan enamorados, a él lo veían un poco distraído de la carrera. O un poco en otra, como se dice ahora", corroboró Pampito.

Fuente: Pronto