Murió una mona carayá: le dispararon 30 balines de rifle de aire comprimido

n El Centro de Conservación Aguará publicó el reporte de un caso de crueldad animal, sucedido en marzo en Corrientes, hacia una hembra adulta de mono carayá (Alouatta caraya) que sufrió un aborto y posterior muerte, debido a las heridas de múltiples proyectiles de un rifle de aire comprimido.

La rescataron los bomberos voluntarios de la localidad de Saladas y su traslado al Centro Aguará estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales. La mona ingresó muy débil, según precisaron los especialistas en conservación de la fauna silvestre, sufrió un aborto producto del estrés y lesiones en su cabeza, ojos, pulmón, hígado y miembros (anteriores y posteriores).

Se le hizo análisis de sangre, estudios oftalmológicos y gracias a las radiografías se constató que tenía 30 balines en todo el cuerpo. Por esta razón, se realizó una cirugía para extraer los perdigones e intentar mejorar su estado clínico. “Lamentablemente no pudimos revertir la situación y con el correr de los días su condición fue desmejorando. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Esta vez no logramos el objetivo principal de llegar a una liberación, pero no queríamos dejar de contar esta historia, la cual está siendo judicializada por el sufrimiento que padeció el animal”, lamentaron.

Por esto, recordaron que los actos de maltrato y crueldad contra animales están prohibidos por la Ley Nacional N°14.346: “Malos tratos y actos de crueldad a los animales”.