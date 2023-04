Juliana apuntó contra la producción de Gran Hermano y Alfa le salió al cruce

Juliana Díaz fue la única expulsada de toda la edición de Gran Hermano 2022. La producción tomó la drástica decisión tras escuchar en en varias oportunidades a la santafesina dar información del afuera, cosa que estaba terminantemente prohibido en el reglamento del juego. Su expulsión fue sorpresiva y abrupta, "Tini", tuvo que abandonar la casa rápidamente y sin su valija, lo que provocó su furia.

"Cuando salgo de la casa, vienen los directivos a hablar conmigo y yo estaba hecha un fuego. Les dije 'no me pareció la manera', después me explicaron, entendí y me dijeron 'sí tenés razón pero el formato es así'. Me dio risa porque me dijo '¿vos querés ir al piso?' y yo lo miré y le dije '¿a vos te parece que quiero ir al piso? Yo si voy al piso ahora, hago un desastre así que te conviene que no me lleves'", contó un tiempo atrás en una entrevista con Martín Cirio.

Pero ahora, Juliana confesó un secreto guardado bajo 7 llaves de la producción. En un vivo de Instagram, "Tini" disparó: "Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y de mi cosas. Obviamente que hay muchas que yo me guardo por respeto. Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'".

La exparticipante de Gran Hermano contó que tuvo que hacerse la sorprendida por la expulsión, dando a entender que estaba todo arreglado para que se vaya. También, explicó: "Cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes tranquilos y otra gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree".

Al ver esto, Alfa la cruzó con todo en los comentarios: “¿Así que la carita de sorprendida era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!”. Lo cierto es que el empresario no puede ni verla a "Tini" y reveló que la tiene bloqueada a ella y a Maxi: "Yo los tengo bloqueados a ellos porque no me interesa ver ni tener nada de ellos".

Fuente: Pronto