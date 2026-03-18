Ana Almirón advirtió que la prioridad del PJ debe ser atender la situación ciudadana

La diputada provincial Ana Almirón, presidenta del Partido Justicialista en Corrientes, remarcó que la prioridad del espacio no debe ser definir candidaturas presidenciales, sino atender los problemas que atraviesan los ciudadanos. Las declaraciones con Hoja de Ruta se dieron previo a una reunión partidaria prevista para el viernes 20 en Itatí.

Almirón destacó que tras la intervención del PJ se inició un “proceso de normalización”, orientado a la construcción y al diálogo con los dirigentes locales. Señaló que se realizan encuentros con presidentes del partido para recoger demandas de la ciudadanía y analizar la situación económica y social de Corrientes.

Además, destacó que el bloque peronista trabaja coordinadamente en la legislatura provincial, alternando acuerdos y miradas de oposición con el oficialismo.

Situación nacional y posible candidato

Respecto al posicionamiento de Axel Kicillof como candidato a presidente, Almirón dijo: “Está bien que genera una expectativa en la militancia tener un nombre que represente el futuro que va a gobernar en Casa Rosada, pero hoy tenemos que abocarnos en lo que le pasa a los ciudadanos. Las familias están sobreendeudadas, no llegan al 15 del mes”.

La legisladora insistió en que pensar en candidaturas no puede distraer de la realidad que enfrenta la población: “Está bien pensar en los candidatos, pero la preocupación principal tiene que ser lo que está pasando hoy. Cómo nos oponemos a las políticas nefastas de Javier Milei".

Almirón agregó que, si el partido logra dar respuesta a las necesidades de la gente, “el compañero que represente la solución va a ser el presidente. Si nos miramos entre nosotros en una interna que no le sirve a la sociedad, nos vamos a quedar solo en eso”.

De todos modos, recordó que el PJ esperará la definición de Cristina Kirchner sobre la candidatura presidencial. “Nosotros vamos a respaldar a cualquier compañero que represente los ideales de lo que se hizo en los gobiernos Kirchner”, concluyó.