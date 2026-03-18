Corrientes: tributo a Soda Stereo llega al Teatro Vera en mayo

La banda tributo a Soda Stereo, El Cuarto Soda, volverá a Corrientes con un show previsto para el domingo 3 de mayo a las 20 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La presentación se realizará en el marco de su gira “Me Verás Volver Tour”, inspirada en el regreso de la histórica banda en 2007.

Un homenaje a la gira histórica

El espectáculo propone un recorrido por el repertorio de Soda Stereo, tomando como eje la gira “Me Verás Volver”, uno de los hitos del rock en español.

La propuesta busca recrear el sonido y la puesta en escena del grupo liderado por Gustavo Cerati, con una interpretación fiel de sus canciones .

Trayectoria de la banda

El Cuarto Soda es una banda homenaje formada hace nueve años y encabezada por Brian Tolenti en voz y guitarra.

Desde sus inicios, el grupo ha recorrido escenarios de Argentina y otros países de Latinoamérica, consolidándose como uno de los tributos más reconocidos en la región, con un estilo que busca respetar la esencia sonora original .

La formación se completa con Gabriel Muscio en batería, Diego Sánchez en bajo y Gonzalo Lorenzo en teclados.

Entradas y puntos de venta

Las entradas se encuentran a la venta de manera online a través de la plataforma weepas.ar y también en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637.

La atención es de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Una propuesta para los fans

El show está orientado a quienes buscan revivir las canciones de Soda Stereo en vivo, en una puesta que combina interpretación musical y recreación estética de la banda original.