Julieta Poggio instaló rumores de crisis con su novio tras una fuerte declaración

Desde que Julieta Poggio ingresó a Gran Hermano, se filtraron muchas versiones de infidelidad por parte de su novio Lucca Bardelli. Ante su salida, tras quedar tercera en el reality, aparecieron varias especulaciones sobre como continuaría su relación con el joven o si terminarían el noviazgo.

Pese a esto, en principio la modelo dejó en claro que no creyó nada de las supuestas "traiciones" de su pareja y por eso seguirían juntos. Sin embargo, en las últimas horas mediante una entrevista, la actriz instaló rumores de crisis con su novio tras una fuerte declaración.

"Quiero saber si ya está decidida la convivencia con el chico (Lucca). Porque acá, cuando viniste, quería irte a vivir con tu novio, ¿van a vivir juntos?", comenzó preguntando con picardía Costa en Cortá Por Lozano.

Ante esto, Julieta fue sincera y respondió: "Ahora estoy en mi casita, quiero estar en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de mi familia que me acompañan en todo y me aconsejan. Por ahora me voy a quedar en casa".

Tras esa inesperada respuesta, Vicky Xipolitakis le consultó como estaba su relación con Bardelli y Poggio aclaró: "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho", concretó, aunque llamó la atención esta declaración final.

Fuente: Pronto