Inesperada declaración en el juicio a Sebastián Villa y pedido de cuarto intermedio

Sebastián Villa se presentó al tercer día de audiencia en el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Lomas de Zamora. El jugador de Boca estaba eximido de asistir este miércoles, pero de todos modos estuvo en el lugar.

Entre los datos más destacados del día se desprende que el juicio continuará el 27 de abril ya que la perito viajará a Colombia para examinar a la expareja de Villa, quien lo acusa de “lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas”.

Este miércoles el que sí declaró fue Rodrigo Sebastián Riep, exfutbolista y representante, quien fue convocado por la defensa de Villa. Ante la jueza Claudia Dávalos, en la tercera jornada de juicio, el testigo aseguró que el 27 de abril del 2020, día en que ella dice que el jugador le pegó, en realidad fue que Cortes no lo dejaba a Villa dejar la vivienda y que “estaba muy nerviosa”.

Además dijo que el jugador lo llamó cuando la expareja lo denunció por las redes sociales por violencia de género: “Cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toqué, no le hice nada”, según recordó le dijo Villa. Harán pericias en Colombia a la víctima.

Además dijo que el jugador lo llamó cuando la expareja lo denunció por las redes sociales por violencia de género: “Cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toqué, no le hice nada”, según recordó le dijo Villa. Harán pericias en Colombia a la víctima.

“Para mí no existió”, dijo sobre los hechos denunciados por Cortes en cuanto a que Villa le dio un puñetazo y luego patadas cuando cayó al piso de la vivienda en el exclusivo barrio Saint Thomas de Canning, donde convivían en plena pandemia por confinamiento del coronavirus en Argentina.

Más detalles de la declaración de Rodrigo Sebastián Riep

Riep dijo en plena pandemia supo de la crisis de pareja que tenían Villa y Cortes, porque hablaba con él a diario y más allá de las cuestiones laborales, y que él empezó a gestionar un lugar para que algunos de los dos se fuera de la casa que compartían.

Incluso, aseguró que Cortes lo llamó a él pidiéndole que intercediera para que Villa le pagara un vuelo privado a Colombia, “porque se quería ir”.

En ese contexto, fue que Cortes -reiteró varias veces- intentó impedir que Villa se fuera. Finalmente, el jugador de Boca Juniors ese 27 de abril del 2020 se fue a vivir al departamento de Juan Fernando Quintero.

“Al rato me llama Sebastián y me dice cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toque, no le hice nada, mira Instagram”, recordó que le dijo.

Me dijo que “jamás” la tocó y que “nunca” le había pegado. El testigo dijo que de lo que se veía desde afuera “no era una relación muy seria” y que Cortes “parecía había apostado todo a tener un futuro” porque se vino de Colombia dejando a una hija allá.

TN