Avícola Santa Ana: las insólitas explicaciones del Senasa por el tercer test negativo

La presidenta del Senasa, Diana Guillén, brindó este jueves una conferencia de prensa en las instalaciones del organismo nacional para explicar el tercer resultado negativo para gripe aviar de la Avícola Santa Ana.

Guillen resaltó que "presuponieron" que la primera muestra se tomó en la empresa a través de una veterinaria y llegó sellada al laboratorio habilitado por el Senasa. En esos estudios, se dio el resultado positivo que generó todo el conflicto.

La funcionaria no pudo explicar porqué el veterinario del Senasa no tomó la primera muestra, pero ratificó que en los dos muestreos posteriores se confirmó que no hay rastros de anticuerpos en las aves de Avícola Santa Ana. Es decir que las aves nunca tuvieron el virus.

El Senasa conjetura, entonces, que "el virus estaba en el área administrativa de la empresa, no en los galpones de la aves. Por eso la primera muestra dio positivo"

Confirmó además que se investiga a los funcionarios del Senasa Corrientes, por lo sucedido.

En declaraciones a la prensa, Guillén dijo que se levanta la interdicción de la empresa, por lo que ya se puede comercializar los productos de la avícola.

"En teoría cada 14 días deberíamos estar controlando la empresa", afirmó.

La funcionaria afirmó que "se puede consumir tranquilamente los productos".

Además declaró que a partir de ahora se revisarán los protocolos de evaluación y que utilizarán “este caso como un elemento de revisión de los procesos”.

“Necesitamos que se siga produciendo en carne, queremos que se sigan produciendo huevos, no queremos matar a las gallinas y queremos recuperar las exportaciones”, cerró Guillén en la conferencia de prensa.