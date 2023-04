Bullying: ordenan a tres adolescentes a terminar con las agresiones hacia un compañero

El Poder Judicial de Corrientes informó este lunes que mediante una medida cautelar ordenó a tres personas que se abstengan de maltratar verbal y físicamente a un joven que asiste al mismo curso en un colegio de la localidad de Paso de la Patria.

Se trata de la medida impuesta por el juez de Paz de Paso de la Patria, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien ordenó a tres adolescentes, una mujer y dos hombres a que se abstengan de realizar agresiones físicas, verbales y dejen de intimidar, excluir y marginar a un compañero.

También se dispuso tratamiento psicológico tanto para los denunciados como para la víctima, mediante la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa).

Según la información oficial, como parte de las medidas se dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en Turno.

"La denuncia la realizó la madre del chico que lo vio alterado y angustiado, con ataques de ansiedad por el constante acoso que sufre hace años por parte de estos tres alumnos", destacó la institución.

Por su parte, en los primeros informes psicológicos la víctima de bullying dijo: "Estoy cansado de que me agredan de manera gratuita, yo no les hago nada, siempre le digo que me dejen de molestar, pero no entienden, yo me contengo, le di aviso a la preceptora y a una docente que intervinieron, pero aun así me siguen molestando".