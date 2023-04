Nuevo incendio en un depósito en el que murieron 10 personas hace 9 años

Un voraz incendio sorprendió a los vecinos de la calle Jovellanos al 1300, en el barrio porteño de Barracas, cerca del mediodía de ayer. Sucedió en el edificio de Iron Mountain, recordado por el siniestro ocurrido allí en 2014, en el que murieron 10 personas y donde aún había documentación.

Hasta el lugar llegaron cuatro dotaciones de bomberos junto a equipos de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. El fuego se desató alrededor de las 14. Acaparó papeles y otros materiales que se guardaban en el lugar, lo que ocasionó una gruesa nube de humo que alertó a quienes vivían en los alrededores.

Para las 18, las llamas no habían sido controladas aún y una de las paredes se derrumbó, ocasionando destrozos sobre tres autos que estaban estacionados sobre esa calle y que no pudieron sacarlos a tiempo. Así lo confirmó Alberto Crescenti, titular del Same, presente en el lugar: “No hay heridos. El fuego está sobre otra parte del edificio de la tragedia de 2014 y aún no ha sido apagado porque hay mucho material ignífugo y una segunda pared corre peligro”.

Los efectivos que trabajan en el lugar pertenecen a Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y bomberos de La Boca. Combatían las llamas desde cuatro frentes desde el inicio. Un equipo se ubicó en la intersección de Benito Quinquela Martín y Azara, en tanto que otro combatía apostado desde la intersección de Gaspar Melchor Jovellanos, indicaron desde el lugar.

De momento, no lograron establecer las causas del incendio, debido a la cantidad de humo que generó el material incinerado, lo que impedía sofocar las llamas pasadas las 16, dos horas después de iniciado el fuego.

En la misma construcción, hace 9 años, el 5 de febrero de 2014, se produjo una tragedia en la que murieron 10 personas, recordadas como los héroes de Iron Mountain. Se trató de 2 integrantes de Defensa Civil y 8 bomberos, quienes perdieron la vida por el derrumbe de una pared, mientras combatían un incendio, también en aquella oportunidad.

El caso estuvo rodeado de misterio desde el primer momento. En ese depósito del barrio de Barracas se detectaron irregularidades de funcionamiento y normas mínimas de seguridad. Aunque se sospechó de un incendio intencional con el objetivo de hacer desaparecer documentación, la Justicia aún investiga el caso. Actualmente, hay 18 imputados esperando el juicio oral.