Jornada con saldo negativo para los equipos correntinos en el Regional NEA

Derrota. Taraguy no pudo romper la solidez defensiva de Sixty.

Un sábado negativo tuvieron los equipos correntinos en el Torneo Regional NEA de clubes de rugby de primera división. Aranduroga, Taraguy y San Patricio jugaron como visitante y perdieron contra Regatas Resistencia, Sixty y Curda de Paraguay, respectivamente.

Aranduroga dejó su invicto durante su visita a Regatas Resistencia, perdió 22 a 18, pero al menos logró mantener el primer puesto en la zona B de la competencia.

En el complejo “La Isla” de la capital chaqueña, se vio un primer tiempo parejo con un leve predominio del local que se llevó el primer tiempo 15 a 12.

Aranduroga logró igualar en 15 co un penal de Lucas Cerain y parecía que podía dar vuelta la historia, sin embargo no tuvo variantes para romper la estructura defensiva de Regatas que de contra llegó al try (apoyó Facundo Allevi y convirtió Marcelo Miño).

En los últimos minutos, Cerain sumó un nuevo penal para Aranduroga que después buscó el try del triunfo pero no tuvo eficacia.

También en la capital chaqueña, pero en Villa Fabiana, Taraguy cayó frente a Sixty por 19 a 13 que sumó su tercera victoria consecutiva.

El partido fue friccionado y de mucha presión. Durante el primer tiempo, Taraguy sumó dos penales de Ignacio Meabe, mientras que Sixty logró dos tries (Agustín Ferrazzano y Lautaro Pardo) y una conversión (Bruno Carlissi).

El marcador se volvió a modificar recién a los 25 minutos del segundo tiempo, con un try penal que favoreció al equipo chaqueño. Así, el marcador quedó 19 a 6 para el local.

Taraguy contestó a los 29 con un try que apoyó Emiliano Gómez Coll y la conversión que anotó Ignacio Meabe.

Después ya no hubo opciones claras para anotar y Sixty se aferró, con una buena defensa, a la victoria.

Por su parte, San Patricio sufrió una dura caída en su sitiva a Asunción donde fue superado por Curda 47 a 3.

El equipo correntino tuvo una floja producción, no defendió correctamente y sufrió la contundencia del equipo paraguayo.

En tanto que en Formosa, Curne derrotó a Aguará 36 a 15, es el único invicto que queda en la competencia y manda en soledad en el grupo A.

Hoy se completará la fecha con un partido en Asunción, donde se cruzarán el local San José y Capri de Posadas, a partir de las 16.30.