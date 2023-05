Realizarán una jornada de recolección de residuos electrónicos domiciliarios

Se realizará una jornada de acopio de residuos electrónicos domiciliarios que tendrá como fin ser enviados a una empresa que trabaja en su reciclado.

La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de mayo, en la intersección de las avenidas Costanera y 3 de abril, de 10 a 12.

La jornada tendrá como objetivo reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos yse recibirán pequeños electrodomésticos, equipos de informáticas y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, entre otros.

Algunos de los electrodomésticos que se recibirán serán: planchas, pavas eléctricas, batidoras, tostadoras, detallaron.

También recibirán celulares, teléfonos, teclados, parlantes, aparatos electrónicos de consumo: CPU, notebooks, netbooks, all in one, radios, caseteras, portalámparas, veladores, focos enteros que no sean de vidrio, herramientas eléctricas y electrónicas de tamaño pequeño: taladros, controles remotos, etc.

Por último, también se podrá acercar: aparatos médicos como medidor de pulsaciones, oxímetro, tensiómetro, cámaras de seguridad, monitores, alarmas, u otro aparato eléctrico o electrónico que de pequeño tamaño y que no contenga pérdidas de líquidos y/o químicos, ni vidrio.