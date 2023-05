Ganaderos de Santo Tomé piden respuestas por abigeato y cuatrerismo

nLos productores ganaderos de Santo Tomé decidieron salir a la Ruta Nacional 14, donde anunciaron una mateada en la banquina, que se llevará a cabo el domingo, en protesta por las cuantiosas pérdidas que sufren por delitos de abigeato y cuatrerismo, que en las últimas semanas crecieron de forma exponencial.

Alertan que son millonarias las pérdidas que sufre el sector, por lo cual piden respuestas a las autoridades competentes, atento a que cada mañana al recorrer sus campos, solo hallan restos de su hacienda con cabezas, patas o vísceras descartadas por los delincuentes, que se llevan la mejor carne.

Una de las voces, el ganadero Ángel Subizar, en diálogo con FM Radioactiva de Santo Tomé afirmó que "hace rato viene el tema del robo. Siempre hubo, pero era poco. Ahora, desde hace unas cuatro o cinco semanas se multiplicó. Lo que está pasando es que te carnean los animales en pleno campo y te dejan las cabezas, las patas y el espinazo, llevándose todo el resto", se lamentó.

"En mi zona me carnean así, a otros le llevan el animal vivo", explicó, antes de añadir que "a mí me entraron el jueves pasado y me carnearon cuatro animales. Pasaron tres días más o menos, y para amanecer el lunes me carnearon otros tres. Así que ahí calculé unos $50.000 para arriba cada animal que perdí", graficó. El caso se repite en otros ganaderos que decidieron organizarse para hacerse oir, debido a que no tienen respuestas de las autoridades locales, tanto de la Jusicia, la Policía ni el Municipio. "No hay respuesta y la carne no se encuentra. Sabemos que la carne siempre va para alguna carnicería seguramente", planteó.

En ese sentido, cuestionan el trabajo del área de Bromatología Municipal ya que son volúmenes importantes de carne vacuna que ingresa a Santo Tomé, pero aparentemente no se realizan controles sobre la comercialización ilegal en la ciudad.

(WA)