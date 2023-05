Rusia acusa a EE.UU. de estar detrás del ataque contra el Kremlin

n Rusia acusó ayer a Estados Unidos de estar detrás del presunto ataque con drones contra el Kremlin y denunció que los actos de sabotaje de Ucrania en su territorio tenían una amplitud “sin precedentes”.

El miércoles último, Rusia aseguró haber frustrado un ataque con drones contra el presidente Vladimir Putin -ayer reapareció en el Kremlin- perpetrado por Ucrania, que desmintió cualquier implicación. La televisión pública rusa mostró ayer al mandatario en una reunión de trabajo, la primera aparición desde el supuesto ataque con drones. En esas imágenes, sin fecha, se vio a Putin reunido con el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshetnikov.

“Las decisiones de este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington”, dijo el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. “Kiev solo hace lo que le dicen”, continuó. “Washington debe entender claramente que sabemos esto”, añadió.

La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar. Las afirmaciones rusas de que está detrás de un ataque con drones contra el Kremlin son falsas, afirmó ayer el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. “Puedo asegurarles que no hubo participación de Estados Unidos en esto. No estuvimos implicados en lo que fuera”, dijo Kirby en una entrevista con Msnbc.

“No tuvimos nada que ver con esto. Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras”, añadió. Kirby dijo que aún no está claro qué ocurrió exactamente en el Kremlin.

“Todavía no sabemos realmente lo que pasó” y Washington sigue evaluando la situación, indicó.

Peskov aseguró que Putin trabajaba con normalidad desde el Kremlin ayer, pero indicó que la seguridad del recinto iba a ser “reforzada” tras este incidente supuestamente ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

En represalia, Rusia lanzó ayer 24 drones de ataque contra Ucrania, que consiguió abatir 18 de ellos, dijeron ayer las fuerzas aéreas ucranianas.

“Los invasores lanzaron hasta 24 drones de ataque Shahed-136/131 [...] La Fuerza Aérea de Ucrania, en cooperación con otras unidades de defensa aérea, abatió 18 drones de ataque”, señalaron en Telegram.

En tanto, Peskov también se incrementará el dispositivo de seguridad previsto en Moscú antes de las celebraciones del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial previstas la próxima semana.

“Por supuesto, todo se va a reforzar. Todo se ha reforzado ya de cara al desfile del Día de la Victoria”, afirmó Peskov a la prensa.

Rusia también informó de una serie de ataques contra instalaciones petroleras y contra la red ferroviaria que provocó el descarrilamiento de un tren.

