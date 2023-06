Un músico correntino busca reparar el órgano de la Catedral de Corrientes

El artista y músico Facundo Maidana se propuso recuperar el órgano de la Catedral de Corrientes y al respecto dialogó con ellitoral.com.ar sobre la campaña de recuperación y reparación de instrumentos que viene llevando a cabo hace más de 3 años en toda la provincia.

Maidana explica que la propuesta nació en 2019 en busca de "responder y enorgullecer a mis maestros que ahora ya no están y poder seguir con ese legado con esa necesidad de ayudar y dejar algo a la provincia que me vio nacer".

Tal como explica, el músico se dedicó a reparar los distintos órganos de Corrientes con sus propias manos y herramientas hasta que llegó al instrumento que se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario: "Cuando llegué al lugar hice investigaciones y descubrí que le robaron los tubos en el año 87".

"Esos tubos que le robaron se llaman trompetas y son unos tubos bastante complejos de fabricar" explicó.

"Me quedé toda la pandemia en el 2020 y mediados del 2021 gracias al permiso del párroco Jorge Ojeda quien me permitió y gestionó también para poder traer a un maestro organero de Buenos Aires que me terminó de enseñar todas las posibilidades que tiene ese órgano y cómo seguir reparándolo en su ausencia", relató.

Ahora, se encuentra gestionando una campaña para conseguir los fondos necesarios para reponer los tubos robados y continuar la recuperación de los órganos de la ciudad: "Lo que buscamos recaudar es 813 mil pesos y eso lo dividiríamos y sería prácticamente 18 mil por tubo son varios tubos, más de 50".

"Se invita toda la gente, la feligresía toda la comunidad que quiera donar un tubo del órgano de la catedral puede hacerlo y se puede poner en contacto directamente con nosotros", señaló en su dialogo conellitoral.com.ar.

"Nuestra idea es que cuando se tenga el tubo se le graba el nombre y el apellido de la persona que donó", resaltó.

Por último habló sobre la posibilidad de recuperar además los órganos de la Iglesia de La Merced de la Capital correntina: " La merced tiene dos órganos, podría recuperar el mayor, el más grande y para eso también es que enseño a los jóvenes, para que cuiden y se adueñen del patrimonio correntino que les pertenece para que no pase lo que les pasó a mi maestro que no dejaron descendencia y los instrumentos se vieron vapuleados por las reformas que se hicieron en las iglesias".

"Creo que es importante que los jóvenes se adueñen de los instrumentos para poder volver a recuperar no solamente estos dos órganos sino todos los órganos que posee corrientes que son siete en total más dos que se encuentran en el interior de la provincia", expresó el artista.

Para los interesados en aportar para la campaña de recuperación podrán hacerlo comunicándose al 3794 35-1604.