Lula, contra las exigencias de la UE para el acuerdo con el Mercosur

n El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, renovó ayer en París sus cuestionamientos a las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para ratificar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur y las consideró una “amenaza”.

“Los acuerdos comerciales deben ser más justos. Me muero por hacer un tratado con la Unión Europea, pero no es posible. La carta adicional que hizo la Unión Europea no permite llegar a un acuerdo”, dijo Lula durante su discurso en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada para debatir cómo ofrecer recursos a los países más vulnerables para luchar contra el calentamiento global.

El mandatario brasileño, que hizo estos cuestionamientos delante del presidente anfitrión, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz, se refirió así a la cláusula adicional presentada por Bruselas, que incluye sanciones en caso de no cumplir con nuevas metas ambientales.

“Vamos a hacer la respuesta y vamos a enviar la respuesta, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico”, disparó Lula, que ya había rechazado estas nuevas exigencias durante la visita que hizo la semana pasada a Brasilia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al inicio de una gira por América Latina.

Además, al finalizar el jueves su visita a Roma, donde mantuvo un encuentro con el papa Francisco, así como con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sergio Mattarella, Lula había dicho que estas nuevas condiciones eran “inaceptables”.

El mandatario brasileño tuvo ayer un almuerzo de trabajo con Macron en París, en el que volvió a tocar el tema del acuerdo UE-Mercosur, sin que trascendieran detalles de la conversación.

Sindicatos y asociaciones agrícolas francesas pidieron el jueves a Macron dar un “no firme y definitivo” al acuerdo comercial con el Mercosur en su forma actual.

Además, ambos presidentes hablaron sobre la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas, según la Presidencia de Brasil.

Ambos se despidieron entre abrazos en el Palacio del Elíseo y no hicieron declaraciones a la prensa. Está previsto que Lula dé una conferencia de prensa esta mañana en París, apuntó la agencia AFP.

Las negociaciones entre el Mercosur y la UE por su acuerdo de libre comercio concluyeron en 2019 tras dos décadas, pero el pacto aún no ha sido ratificado por los Parlamentos de los países participantes, lo cual es requisito para su aplicación.

En marzo, la UE presentó las nuevas condiciones al Mercosur rechazadas por Lula, al mismo tiempo que los países sudamericanos objetan posibles sanciones en caso de no cumplir, por ejemplo, metas ambientales fijadas desde Bruselas para el comercio bilateral.

Lula también rechazó la cláusula propuesta por la UE para permitir que los países europeos compitan con los brasileños en el sector de compras gubernamentales, es decir, los proveedores de todos los niveles del Estado de la principal economía latinoamericana.

Otro de los cuestionamientos de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tiene que ver con las regulaciones establecidas en el Pacto Verde europeo, aprobado por el bloque en 2020, entre ellas una que prohíbe comprar productos que provengan de zonas libres de deforestación, lo que afecta a muchas de las exportaciones de los países sudamericanos.