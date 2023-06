Las zonas y la primera fecha del Ascenso

Por las posiciones que ocuparon los equipos que terminaron la etapa inicial, así quedaron las zonas del torneo de Primera División “B” del fútbol capitalino de cara la segunda fase, que comprenderá 6 fechas, con un equipo que quedará libre por grupo en cada una de ellas.

Zona “A” (impares): Independiente (1°); Libertad (3°); Villa Raquel (5°); Peñarol (7°); Barrio Quilmes (9°); Invico (11°); y Alumni (13°).

Zona “B” (pares): Dr. Montaña (2°); Juventud Naciente (4°); Curupay (6°); San Jorge (8°); Talleres (10°); Robinson (12°); Deportivo Popular (14°).

La fecha inicial

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) ya sorteó el fixture de las 6 fechas que comprenderá la segunda etapa del certamen de ascenso.

La primera fecha, que será programada este martes, comprenderá los siguientes partidos.

Zona “A”: Peñarol vs. Villa Raquel; Barrio Quilmes vs. Invico; e Independiente vs. Libertad. Libre: Alumni.

Zona “B”: Talleres vs. Dr. Montaña; San Jorge vs. Robinson; y Deportivo Popular vs. Juventud Naciente. Libre: Curupay.

El partido más atrayente será el que jugarán Independiente y Libertad.