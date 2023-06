Lalo Zini subió al podio en San Nicolás

El piloto goyano Eduardo Lalo Zini subió al podio ayer en la segunda fecha del Campeonato Superbike Argentino de velocidad. En la carrera decisiva de la categoría Superstock Bike el motociclista culminó en la tercera ubicación, cerrando un fin de semana anormal de la competencia, producto de las condiciones del tiempo, sobre todo, el viernes y el sábado.

Zini había arrancado la carrera final desde la quinta ubicación, tras un entrenamiento complicado y una clasificación arriesgada.

Cristian Ramírez logró la victoria en esta categoría luego de 10 vueltas de competencia. Segundo vio la bandera a cuadros Crisafulli a una diferencia de 6s88 centésimas.

“Terminé tercero luego de un fin de semana complicado. Primero por el tema del clima y luego porque rompí un ruleman de la rueda trasera, y que lo supimos solucionar sobre la hora. De todas maneras pudimos sumar para el campeonato”, resaltó Lalo Zini tras su participación en la segunda fecha de la competencia.

Sin final

Quien no tuvo el fin de semana que hubiera deseado fue Emanuel Aguilar. El joven motociclista correntino no compitió en la final a consecuencia de algunos problemas mecánicos.

“En la clasificación nos quedamos sin tiempos por que en la gomería, al momento de cambiar la cubierta, me doblaron el disco delantero y no pude cerrar ninguna vuelta por no tener freno. Luego, en la carrera, se nos rompe el acelerador electrónico antes de largar y nos deja sin posibilidad alguna de poder demostrar el trabajo desarrollado en la moto” escribió ayer en su cuenta de Instagram (emaguilaracing 19) Emanuel Aguilar.