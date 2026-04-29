Juicio contra Sussini: el proceso continuará el 5 de mayo con testigos claves

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes informó este miércoles que retomará el juicio contra el exlegislador Manuel Antonio Sussini el próximo martes 5 de mayo a las 8.

El tribunal está presidido por el doctor Facundo Román Esquivel, acompañado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero.

Desarrollo del debate hasta la fecha

Desde el inicio del juicio el pasado 20 de abril, se han cumplido hitos fundamentales en el proceso:

Primera jornada (20 de abril): La defensa planteó nulidades y un ofrecimiento económico que fueron desestimados. En esta instancia declaró el imputado , Manuel Antonio Sussini, centrándose en su trayectoria personal y profesional sin referirse directamente a los hechos denunciados.

Segunda jornada (27 de abril): Prestó declaración la denunciante, quien completó su testimonio tras ser examinada por todas las partes y los magistrados.

Cronograma para el 5 de mayo

La continuidad del juicio estará marcada por la recepción de nuevas declaraciones testimoniales:

Entorno familiar: Está previsto que comparezcan el padre y la hermana de la denunciante .

Testigos de la defensa: Posteriormente se incorporarán las declaraciones propuestas por la defensa técnica del exlegislador.

Detalles de la acusación

Sussini enfrenta cargos por abuso sexual simple en carácter de delito continuado.

La fiscalía sostiene que el acusado captaba a jóvenes mediante promesas de ayuda económica o educativa, para luego someterlas a actos de contenido sexual bajo el pretexto de supuestos "tratamientos médicos".