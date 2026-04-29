Costanera de Goya: “Es una emoción tremenda ver concretado todo este proceso"

En una jornada atravesada por la expectativa y la emoción, la ciudad de Goya inauguró su nueva costanera, una obra emblemática que marca un antes y un después en la relación de la ciudad con el río y que llega en la previa de la Fiesta Nacional del Surubí.

El administrador general de Prodego, Gustavo Gabiassi, describió en Hoja de Ruta el momento como “inolvidable” y cargado de significado para los goyanos. “Es una emoción tremenda ver concretado todo este proceso, después de años de trabajo, idas y vueltas y momentos muy difíciles”, expresó.

La obra cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el antecedente reciente: en 2022, un tramo de la antigua costanera colapsó tras un proceso de erosión que hizo desaparecer más de 40 metros de estructura. “Fue un shock muy grande para la ciudad. Ver cómo la costanera se iba al río generó mucha incertidumbre”, recordó.

A partir de allí, y con un proyecto ejecutivo ya elaborado, se avanzó no solo en la reconstrucción sino en una intervención integral. La nueva costanera cuenta con unos 500 metros de extensión —que se traducen en cerca de 1.000 metros de recorrido por sus dos niveles—, con paseos peatonales, terrazas y una integración urbanística que conecta el río con la ciudad.

“El diseño está pensado para que el peatón sea protagonista y para recuperar la relación con el riacho. Es una obra moderna, con espacios públicos de calidad y una vista abierta al río en toda su extensión”, explicó Gabiassi.

Uno de los puntos destacados es su formato tipo anfiteatro natural, que permitirá albergar a miles de personas. Se estima que entre 15.000 y 20.000 espectadores podrán ubicarse en distintos sectores para presenciar la largada de embarcaciones de la Fiesta Nacional del Surubí, uno de los eventos más convocantes de la región.

“La gente estaba feliz, sorprendida. Es una obra monumental para Goya”, resumió el funcionario.

La inauguración también reavivó la discusión sobre la necesidad de seguir avanzando en obras de defensa costera. Según indicó Gabiassi, existen sectores vulnerables, especialmente hacia el sur, donde unos 150 metros continúan siendo afectados por la erosión.

En ese sentido, destacó que ya existe un proyecto integral de defensas que abarca hasta 23 kilómetros, lo que permitiría planificar futuras intervenciones. “Esto tiene que ser un impulso para seguir gestionando y consolidando la costa”, afirmó.

La obra se inscribe en un proceso histórico que lleva décadas, con intervenciones parciales desde mediados del siglo pasado. “Distintas gestiones fueron aportando, en contextos de inundaciones y crisis. Hoy nos toca disfrutar, pero esto es el resultado de muchos años de trabajo”, señaló.

En paralelo, Goya se convierte por estos días en el centro de la atención provincial, no solo por el impacto turístico de la fiesta del surubí, sino también por la fuerte presencia política que suele concentrar el evento.