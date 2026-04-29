Nueva etapa en el Hospital Pediátrico: más demanda y nuevas problemáticas

La flamante directora del hospital pediátrico Juan Pablo II, Graciela Cassella, aseguró en Hoja de Ruta que la institución atraviesa una etapa de continuidad en su gestión, aunque marcada por nuevos desafíos en el contexto sanitario y social actual.

Con más de 40 años de trayectoria en el sistema de salud, Cassella explicó que su designación responde a un proceso que ya venía en marcha. “Esto es una continuidad de lo que veníamos haciendo. El hospital está funcionando bien, pero es un trabajo de todos los días: siempre hay que mejorar y adaptarse”, señaló.

En ese sentido, destacó que el crecimiento de la población y los cambios en las patologías obligan a una actualización constante. “Las enfermedades no son las mismas que hace diez o veinte años. La medicina avanza, pero también cambian las problemáticas que vemos en los chicos”, afirmó.

Uno de los ejes más importantes de los últimos años fue la incorporación de la telemedicina, una herramienta que permite articular con hospitales del interior. “Hoy un médico del interior puede presentar un caso a través de una pantalla y trabajar en conjunto con nuestros especialistas. Es una herramienta valiosa que mejora la atención y evita traslados innecesarios”, explicó.

Además, el hospital también cumple un rol clave como centro de referencia provincial, con servicios especializados como oncología pediátrica y atención integral en salud mental. En este último punto, la directora advirtió sobre una realidad creciente: la aparición de casos de consumo problemático en niños.

“Estamos viendo pacientes cada vez más chicos con problemas de adicciones. Pero no es solo el consumo, es todo el entorno del niño lo que está en juego. Por eso el abordaje es integral, con equipos interdisciplinarios”, remarcó.

En paralelo, el contexto económico también impacta en la dinámica hospitalaria. Casella señaló que aumentó significativamente la cantidad de pacientes con obra social que recurren al sistema público. “Antes la mayoría no tenía cobertura. Hoy eso cambió, y la demanda creció. El hospital es gratuito y eso hace que más personas se atiendan acá”, indicó.

Frente a este escenario, el hospital cuenta con un sistema de recupero de prestaciones, aunque reconoció que no todas las obras sociales responden con la misma rapidez.

Pese a las dificultades, la directora puso en valor el trabajo del equipo de salud y la estructura del hospital. “Tenemos profesionales excelentes y un sistema muy articulado. En pediatría no se trabaja solo con el niño, sino también con su familia y su entorno”, explicó.

Finalmente, Casella dejó una definición que resume la mirada del sistema pediátrico: “Un niño enfermo siempre es una alerta. El niño no decide, depende del adulto y del sistema de salud. Nuestra responsabilidad es estar a la altura para cuidarlo”.

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