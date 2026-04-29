Corrientes: un auto subió a la vereda tras intentar esquivar a otro mal estacionado

Cerca del mediodía de este miércoles, un automóvil protagonizó un siniestro en pleno centro de la ciudad Capital.

Se trata de un automóvil Nissan Kicks que terminó su marcha sobre la vereda casi colisionando contra el frente de una farmacia.

Un testimonio que llegó a El Litoral aportó detalles sobre el incidente que ocurrió en la esquina de calles Pellegrini y Mendoza.

La incidencia de un vehículo mal estacionado

Según el relato de un testigo presencial, la maniobra del conductor del Nissan se vio obstaculizada por otro rodado.

La información aportada sostiene que un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Suran, se encontraba mal estacionado sobre la esquina, dificultando el radio de giro.

Como consecuencia directa, al intentar doblar y encontrarse con el obstáculo, el conductor no logró completar el giro correctamente, terminando su trayectoria sobre la vereda.

Otra de las causas que se atribuye al episodio es una desatención por parte del conductor al momento de realizar la maniobra.

Por otra parte, no se reportaron lesionados durante este accidente.