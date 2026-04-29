“Ustedes son los asesinos”: Milei se peleó con diputados de la izquierda

El presidente Javier Milei arribó al Palacio Legislativo acompañado por la totalidad de los ministros de su gabinete. Ingresó al despacho de la presidencia de la Cámara, donde grabaron un video al que le pusieron la música de Rocky. Una vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó al recinto de la Cámara, el grupo encabezado por Javier y Karina Milei se dirigió a los palcos y el Presidente tuvo sus primeras palabras públicas.

Frente a la consulta de los periodistas acreditados: “Presidente, ¿Adorni es corrupto?”, Milei -sin frenar y sin mirar- gritó "ustedes son corruptos“, en referencia a los periodistas.

Una vez ubicado en el palco de la presidencia de la Cámara, comenzó el show de los aplausos, los gritos y los cánticos. Milei se dedicó a aplaudir cada “hito de gobierno” que el Jefe de Gabinete fue leyendo en su discurso, aplausos que fueron menguando con el correr de las palabras de Adorni.

Pero en algunos momentos Milei hizo gala de un accionar que siempre mostró en el recinto desde que es Presidente. Arengó, cantó y se cruzó con algunos diputados de la oposición, en particular con los referentes de la izquierda.

Sólo tuvo un único gesto de amabilidad con el diputado Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, a quien le hizo un gesto con los dos pulgares arriba y una sonrisa.

El armado de los palcos ya mostró el movimiento que presentaba el Presidente. Estuvo sentado junto a su hermana en primera fila, y en la segunda fila estuvieron el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el único a quien abrazó cuando fue nombrado por Adorni. En esa línea también estaba la ministra Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno. Este último fue felicitado por Karina Milei cuando fue nombrado.

“Milei arengó, aplaudió, cantó junto a sus diputados que le gritaban ‘presidente’ y movía los brazos.”

Otro de los cruces con los diputados de la oposición fue con el legislador peronista Aldo Leiva, que se acercó y le hizo un gesto de “tres” con los dedos, en referencia al 3% de las supuestas coimas de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Milei, molesto, le hizo un gesto y le gritó "no entendés nada“. Karina Milei, a la izquierda del presidente, sólo miró al diputado de Unión por la Patria.

Luego el mandatario se cruzó con la diputada nacional Myriam Bregman que le gritó en el momento en el que Adorni hizo referencia al alineamiento del Gobierno argentino respecto de Israel. “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!”, vociferó mientras miraba hacia las bancas de los legisladores de izquierda.

En ese momento, Milei además se asomó del palco y le tiró besos y le hizo corazones con la mano, mientras se reía al igual que los miembros de su gabinete, los diputados y la hinchada que movilizó el bloque libertario, que festejó cada uno de los gestos del Presidente.

Con respecto a los propios, el jefe de Estado solo tuvo un gesto con otro ministro: cuando Adorni hizo referencia al sistema de salud, aplaudió y buscó a Mario Lugones asomándose. Sin embargo, el funcionario decidió tener un bajo perfil y se sentó bastante escondido en uno de los palcos.

Pasada la hora y media del discurso que leyó el Jefe de Gabinete, lapso en el que fue mechando chicanas a la oposición que un Milei que no paró festejar, Adorni terminó su discurso y el Presidente se puso de pie para aplaudirlo, lo que hizo que todos sus ministros y diputados lo siguieran en la actitud.

Desde las bancas libertarias surgió nuevamente el canto de “¡Presidente, Presidente!” y Milei se retiró haciendo dos gestos: primero saludó al bloque de Unión por la Patria y luego hizo un gesto de “baile” con la mano.

Para el final, cuando abandonaba el recinto, Milei reiteró una frase similar a la que utilizó cuando ingresó: frente a la pregunta de los periodistas acreditados sobre si era sufieinte el discurso de Adorni para aclarara las dudas, el Presidente de la Nación no frenó, siguió de largo y al paso afirmó (Video): “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

Infobae