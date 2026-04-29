Seguridad Vial: Corrientes aprobó reglamento y reclama obras a Nación

Este miércoles, Corrientes fue sede de la Primera Asamblea Plenaria del Consejo Provincial de Seguridad Vial.

En el encuentro, realizado en el Ministerio de Coordinación y Planificación, se aprobó el reglamento que permitirá la operatividad inmediata de este órgano técnico.

El objetivo central es profesionalizar las políticas de tránsito y transformar las normas en acciones concretas que protejan la vida en las rutas.

Educación y Tecnología como ejes centrales

El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj, definió los dos pilares que marcarán su gestión:

Educación: Se busca que la formación vial sea un "eje transversal" desde la escuela primaria.

Tecnología e Infraestructura: Se apuesta a la inversión técnica y se refuerza el pedido a organismos como Vialidad Nacional para mejorar las rutas y bajar los riesgos de manera efectiva.

La problemática de las motocicletas

Durante la asamblea se expuso una cifra alarmante: el 60% de los fallecidos en siniestros viales son usuarios de motos.

Ante tal escenario, Patricio Smith, referente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), remarcó que la seguridad es una responsabilidad compartida y elogió el espíritu colaborativo de la provincia para enfrentar esta problemática.