Valdés lanzó ArteCo 2026 en Buenos Aires y destacó el crecimiento del arte correntino

La provincia de Corrientes presentó en la ciudad de Buenos Aires la octava edición de ArteCo, su feria de arte contemporáneo, en un acto que reunió a autoridades, artistas y referentes culturales en el Centro de Negocios del Banco de Corrientes.

El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, junto a la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, la titular del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, y el curador de la feria, Marcelo Dansey.

El arte como motor de desarrollo

Durante la presentación, Valdés destacó el rol de la cultura en el crecimiento de la provincia. “Corrientes se está transformando y modernizando. Iniciativas como ArteCo y el Museo de Arte Contemporáneo potencian el arte correntino”, afirmó.

Por su parte, Lourdes Sánchez subrayó que la feria no solo impulsa la cultura, sino también el desarrollo económico y humano, y celebró el crecimiento sostenido del evento, que en esta edición alcanzó un número récord de postulaciones.

ArteCo 2026 tendrá como sede el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) y se expandirá a través de un circuito cultural en distintos espacios de la ciudad.

En ese sentido, Sánchez remarcó el objetivo de generar oportunidades para los artistas locales: “Queremos que el artista correntino pueda crecer, desarrollarse y vivir de su arte”.

El curador Marcelo Dansey destacó el posicionamiento de la feria a nivel país y su crecimiento dentro del circuito artístico. “ArteCo es una de las cuatro ferias más importantes de la Argentina, una plataforma de trabajo y negocios”, sostuvo.

Además, señaló que la propuesta busca articular arte, mercado e institución, poniendo en valor la producción del Nordeste y su fuerte vínculo con el territorio, las tradiciones y las experiencias colectivas.

Un espacio clave para el arte del Nordeste

La nueva edición reunirá galerías, colectivos y artistas individuales de todo el país, junto a invitados internacionales, con el objetivo de seguir posicionando al Nordeste como un polo de producción artística.

Con ocho ediciones, ArteCo se consolida como una plataforma fundamental dentro del ecosistema cultural del Litoral, promoviendo la visibilidad de las producciones contemporáneas y fortaleciendo la identidad cultural de la región.