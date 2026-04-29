Corrientes: más de 500 jóvenes participaron del primer Torneo Promocional de Atletismo

Con una convocatoria masiva, realizaron en Corrientes el Primer Torneo Promocional de Atletismo, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Física.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Educación Física N°17 y reunió a cerca de 500 estudiantes de 42 establecimientos educativos provenientes de Capital, San Cayetano, Santa Ana y Riachuelo.

Competencia e inclusión

El torneo estuvo dirigido a jóvenes del nivel secundario y se llevó a cabo tanto en modalidad convencional como adaptada, promoviendo la participación y la inclusión en el deporte.

En atletismo convencional, se disputaron pruebas de 80, 300, 400 y 800 metros, además de salto en alto y largo, y lanzamiento de bala, disco y jabalina, en categorías Sub 15, 17 y 19, tanto en masculino como femenino.

Por su parte, en atletismo adaptado, las competencias incluyeron carreras de 80 y 100 metros, lanzamiento de bala y salto en largo, en categorías Sub 15 y Sub 18.

Desde la organización destacaron que esta propuesta funciona como preparación para torneos zonales, provinciales y nacionales, permitiendo a los estudiantes mejorar sus marcas y adquirir experiencia competitiva.

El acto inaugural fue encabezado por el titular de la Dirección General de Educación Física, Alejandro Simoni, quien resaltó el valor de la iniciativa dentro del Plan de Desarrollo de Atletismo y Educación Física.

Simoni remarcó que el atletismo es la base de todos los deportes, ya que permite desarrollar distintas capacidades físicas. Además, valoró el rol de los profesores para incentivar la participación de los jóvenes.

También destacó la importancia del atletismo adaptado, señalando que los atletas suelen obtener destacados resultados en competencias como los Juegos Evita.

Finalmente, el funcionario indicó que el calendario anual incluye torneos promocionales en otras disciplinas como vóley y handball, con el objetivo de llegar a toda la provincia y fortalecer el deporte con un enfoque federal.