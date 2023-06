Llaryora dio vuelta la elección y sacó ventaja sobre Juez

Con más del 70% de las mesas escrutadas Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, da vuelta la elección y ahora aventaja a Luis Juez, de Juntos por el Cambio, por una leve diferencia. El candidato peronista, que cuenta con el apoyo del actual gobernador, Juan Schiaretti, está arriba por 42.59% contra 40.51% de su contrincante.

Más temprano, fuentes del entorno del candidato oficialista minimizaron el resultado parcial obtenido, sobre todo al inicio del conteo, cuando con el 4% de las mesas escrutadas Juez alcanzaba una diferencia a su favor de casi 7 puntos. "No es representativo. Ese escrutinio inicial viene de distritos como Marcos Juárez y Punilla, donde Juntos es fuerte. Son números previsibles. Allí se votó con boleta única eléctrónica, por eso los datos llegan primero de lugares como La Falda, Cosquín, Carlos Paz y Marcos Juarez".

Más temprano aún, también, desde el espacio del oficialismo, en base a encuestas de boca de urna, habían deslizado que Llaryora, actual intendente de la capital provincial, aventajaba a Luis Juez por aproximadamente 10 puntos y había aires triunfales en el bunker.

Córdoba fue hoy a las urnas para definir quién será el próximo gobernador de la provincia.

Además de gobernador y vice, los cordobeses elegirán en 229 ciudades, pueblos y comunas a intendentes, presidentes comunales y concejales.

En todos los casos se votó con el sistema Boleta Única. Según los datos de la Justicia Electoral Nacional, Córdoba aglutina al 8,69% del electorado de toda la Argentina.

Martín Llaryora

Fue el elegido por el peronismo, actual oficialismo, para encabezar su lista en Córdoba. La coalición se denominó Hacemos Unidos por Córdoba.

Llryora es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2019. Fue diputado nacional y vicegobernador de la provincia, además de dos veces intendente de San Francisco.

Es abogado, y sus inicios en la política se remontan a la universidad, cuando comenzó a militar en la Juventud Peronista y llegó a presidir a la agrupación.

Fue fuertemente respaldado por el gobernador Juan Schiaretti, quien lo acompañó en el cierre de campaña.

Luis Juez

El líder del Frente Cívico, y quien encabeza la fórmula de Juntos por el Cambio se desempeña actualmente como diputado nacional y llega con un extenso camino de gestión política.

Fue intendente de la ciudad de Córdoba entre 2004 y 2008, senador nacional entre 2009 y 2015 y ocupó el cargo de Embajador de Argentina en Ecuador entre 2016 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Le vamos a dar dignidad salarial a los docentes porque necesitamos que eduquen a nuestros hijos”, sostuvo Juez en el acto. “No voy a ser director de espacios verdes, no me vengan con boludeces, 25 años de cosméticas, no hay ningún indicador que nos haga sentir orgullosos”, remarcó.