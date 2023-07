Regresa el tiempo cálido a la capital correntina con máximas de 28 °C

Este fin de semana se prevé un tiempo cálido y para el lunes la máxima será de 28 °C. Hoy la temperatura mínima será de 14°C y la máxima rondará los 26° C, sin probabilidad de precipitaciones, el cielo estará nublado durante el día. Con viento de 7 a 12 kilómetros por hora, que se desarrollará con una dirección predominante por el sector este.

Mañana, la máxima se mantendrá en 27º C y las mínimas rondarán los 17º C, el cielo estará algo nublado durante el día y no se prevé lluvias. El viento soplará en el sector noreste de 13 a 22 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora, según detalla el Servicio Meteorológico Nacional.

El primer fin de semana de julio estará caracterizado por presentar buen tiempo en líneas generales, con una clara intensificación del viento norte que impulsará el alza de la temperatura y la humedad.

Para hoy a la tarde se esperan temperaturas del orden de 26 a 28 °C en provincias como Chaco, Corrientes y Formosa. Mañana las condiciones climáticas serán parecidas.

El lunes se mantendrán las temperaturas cálidas ya que se prevé una máxima de 28 °C. No se esperan lluvias y durante el día el cielo se mantendrá nublado, con viento que se generará desde el sector noreste a una velocidad de 13 a 22 kilómetros por hora.

(VT)