Quien era el subcomisario de la Policía que murió en un choque en Corrientes

El subcomisario Jesús Ariel Segovia, quien falleció el martes a la noche en un choque sobre la Ruta Nacional 14, estaba radicado en Alvear y tenía antecedentes judiciales, por lo cual llamaba la atención que continuara dentro de la fuerza provincial.



En el mes de septiembre de 2024, fue atrado por la Gendarmería Nacional en el Paraje Centinela de la provincia de Misiones, con 4.000 paquetes de cigarrillos de contrabando, en un procedimiento del personal del Escuadrón Alto Uruguay, según confirmaron desde la propia institución.

El efectivo se trasladaba en un Toyota Etios por la Ruta Nacional 14 cuando lo pararon los efectivos de la fuerza nacional.



En ese tiempo el subcomisario Segovia, prestaba servicios en Seguridad Vial de Paso de los Libres cuando cayó con la carga ilegal de cigarrillos de origen y procedencia extranjera, según consignaban los diarios de la época.



Si bien quedó en libertad fue supeditado a la causa tras la intervención de la Justicia Federal.

En la actualidad estaba al frente de la Comisaría distrito Carlos Pellegrini.



Además, aseguran que tenía otra causa abierta en el fuero de la Justicia ordinaria por violencia de género.

