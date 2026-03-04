Habló Nahuel Gallo: “No quiero contar las atrocidades que hicieron”

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló por primera vez en conferencia de prensa después de estar 448 días encerrado por el régimen chavista en Venezuela y conseguir su liberación mediante una gestión del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Desde las 15.30, se presentó junto a distintas autoridades para brindar su testimonio tras permanecer detenido de forma ilegal en la cárcel El Rodeo I en Caracas.

Definió al centro de detención como un lugar de "bastante torturas psicológicas" y aclaró que “hay veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”. En tanto, sobre cómo pasó sus días en la cárcel señaló: “Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”.

Gallo fue liberado el último domingo, cuando a través de un comunicado de la AFA, se conoció que regresaba al país. Finalmente, pudo abrazarse con su familia que lo esperó en el Aeropuerto de Ezeiza hasta las 4.30 de la madrugada cuando volvió a poner un pie en territorio argentino.

En lo poco que se conoció en los últimos días, su esposa María Alexandra Gómez reveló que estaba de buen ánimo, pero debían seguir con los controles sobre su salud. “No fueron dos ni tres días… fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso“, señaló.

Mientras tanto, el agente estuvo en el Edificio Centinela de Gendarmería, donde recibió visitas de autoridades de la fuerza y compartió un almuerzo institucional. Además, se le practicaron análisis médicos exhaustivos y se evalúa su evolución día a día para definir los siguientes pasos de su reintegración, tanto a la vida familiar como a su actividad profesional.

El gendarme se refirió a la situación que siguen viviendo miles de detenidos en Venezuela y pidió: “Yo sigo, sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen esos veinticuatro extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado”, remarcó.

Gallo se refirió a su presente: “Y acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia. No hablo con todos porque yo lo pedí, quiero tiempo, quiero discernir la información, que ha pasado mucho tiempo, casi quince meses, no sé nada de nadie, de mi familia, de la institución, del país”.

“Aunque yo he defendido siempre mi bandera, he cantado mi himno nacional. No porque era gendarme, era porque soy ciudadano argentino y yo gritaba orgullosamente argentino. Siempre, y lo pueden preguntar a cualquier extranjero, que me decían: ‘¿Por qué tiene tanta patria? ¿Por qué sos tan patriota?’ No lo sé. Yo no me daba cuenta”, siguió.

En tanto, compartió: “Hasta hacía, era una anécdota que voy a contar, hice mi bandera con jabón. Derretía mi jabón celeste y jabón blanco y hacía mi bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, estaba en mi país, aunque me la hayan rayado varias veces, no importa, la volvía a hacer.”

La conferencia de Gallo estuvo acompañada por el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Paula Monteoliva y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni.

(Con información de Infobae)