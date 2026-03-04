A qué hora juega Lanús vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca visitará a Lanús este miércoles en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que había sido pospuesto debido a que el Granate debía disputar la final de la Recopa ante Flamengo. El conjunto Xeneize tendrá una parada difícil ya que se enfrentará al conjunto de Pellegrino, que llega de consagrarse en el Maracaná ante Flamengo, y llega a este encuentro con cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y, 9° en la tabla, estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En su última presentación, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda igualó 1 a 1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores fueron despedidos de La Bombonera entre silbidos y enojo por parte de sus hinchas.

Pensando en el 11 inicial, el Sifón repetiría casi los mismos nombres que enfrentaron al Lobo, aunque realizaría dos cambios: podría retomar Leandro Paredes tras recuperarse del esguince que sufrió en el tobillo derecho, en lugar de Milton Delgado. Además, el entrenador le daría la oportunidad de ser de la partida a Tomás Aranda en lugar de Williams Alarcón.

La inclusión del juvenil haría que Úbeda cambie el esquema y optaría por un 4-3-1-2, con Aranda enlazando el mediocampo y la delantera, que estaría conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, el Granate atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Sin embargo, en el torneo local no es el mejor presente ya que está 10° en la tabla, apenas una lugar debajo de los de La Boca, con igualdad de puntos, y también está fuera del corte de los equipos que clasifican a los octavos de final.

De igual modo, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primeras posiciones.

Lanús – Boca: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

Hora: 21

Televisión: ESPN Premium

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Lanús – Boca: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izqwuierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

